В воскресенье, 31 августа, в 3-м туре АПЛ сыграют «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм». Игра состоится в Ноттингеме, начало – в 16:00 (мск).

«Ноттингем Форест»

Команда Нуну Эшпириту Санту набрала 4 очка и располагается на 5-й позиции. «Лесники» победили «Брентфорд» (3:1) и поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

Последние результаты «Форест:

24.08.25 «КП» – «Ноттингем» – 1:1 АПЛ;

17.08.25 «Ноттингем» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ;

09.08.25 «Ноттингем» – «Аль-Кадисия» – 0:0 тов. матч.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» потерпел 2 поражения и замыкает таблицу. Подопечные Грэма Поттера пропустили 8 голов за 2 тура – это худший показатель «молотобойцев» за всю их историю в АПЛ.

Предыдущие результаты «Вест Хэма»:

26.08.25 «Вулверхэмптон» – «ВХ» – 3:2 Кубок лиги;

22.08.25 «ВХ» – «Челси» – 1:5 АПЛ;

16.08.25 «Сандерленд» – «ВХ» – 3:0 АПЛ.

Очные встречи в АПЛ

18.05.25 «ВХ» – «Ноттингем» – 1:2;

02.11.24 «Ноттингем» – «ВХ» – 3:0;

17.02.24 «Ноттингем» – «ВХ» – 2:0;

12.11.23 «ВХ» – «Ноттингем» – 3:2;

25.02.23 «ВХ» – «Ноттингем» – 4:0.

Прогноз на матч «Ноттингем» – «ВХ»

Разобранный «Вест Хэм» ничего не сможет противопоставить «лесникам». Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 14.00.