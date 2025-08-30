Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 14.00

30 августа 2025 12:42
Ноттингем Форест - Вест Хэм
31 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
12.00
Победа «Ноттингем Форест» со счетом 3:1
Сделать ставку

В воскресенье, 31 августа, в 3-м туре АПЛ сыграют «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм». Игра состоится в Ноттингеме, начало – в 16:00 (мск).

«Ноттингем Форест»

Команда Нуну Эшпириту Санту набрала 4 очка и располагается на 5-й позиции. «Лесники» победили «Брентфорд» (3:1) и поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

Последние результаты «Форест:

  • 24.08.25 «КП» – «Ноттингем» – 1:1 АПЛ;
  • 17.08.25 «Ноттингем» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ;
  • 09.08.25 «Ноттингем» – «Аль-Кадисия» – 0:0 тов. матч.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» потерпел 2 поражения и замыкает таблицу. Подопечные Грэма Поттера пропустили 8 голов за 2 тура – это худший показатель «молотобойцев» за всю их историю в АПЛ.

Предыдущие результаты «Вест Хэма»:

  • 26.08.25 «Вулверхэмптон» – «ВХ» – 3:2 Кубок лиги;
  • 22.08.25 «ВХ» – «Челси» – 1:5 АПЛ;
  • 16.08.25 «Сандерленд» – «ВХ» – 3:0 АПЛ.

Очные встречи в АПЛ

  • 18.05.25 «ВХ» – «Ноттингем» – 1:2;
  • 02.11.24 «Ноттингем» – «ВХ» – 3:0;
  • 17.02.24 «Ноттингем» – «ВХ» – 2:0;
  • 12.11.23 «ВХ» – «Ноттингем» – 3:2;
  • 25.02.23 «ВХ» – «Ноттингем» – 4:0.

Прогноз на матч «Ноттингем» – «ВХ»

Разобранный «Вест Хэм» ничего не сможет противопоставить «лесникам». Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 14.00.

12.00
Победа «Ноттингем Форест» со счетом 3:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Ноттингем Форест
Другие прогнозы
30.08.2025
15:30
1.60
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос - Эпицентр
Победа «Колоса»
30.08.2025
16:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа - Чайка
Ничья
30.08.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга - Арсенал
Победа «Арсенала» со счетом 1:0
30.08.2025
16:15
14.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит - Пари НН
Победа «Зенита» со счетом 3:0
30.08.2025
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер - Байер
Победа «Байера»
30.08.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт - Боруссия М
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 