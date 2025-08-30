30 августа 2025 12:42
Ноттингем Форест - Вест Хэм
31 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
В воскресенье, 31 августа, в 3-м туре АПЛ сыграют «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм». Игра состоится в Ноттингеме, начало – в 16:00 (мск).
«Ноттингем Форест»
Команда Нуну Эшпириту Санту набрала 4 очка и располагается на 5-й позиции. «Лесники» победили «Брентфорд» (3:1) и поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1).
Последние результаты «Форест:
- 24.08.25 «КП» – «Ноттингем» – 1:1 АПЛ;
- 17.08.25 «Ноттингем» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ;
- 09.08.25 «Ноттингем» – «Аль-Кадисия» – 0:0 тов. матч.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» потерпел 2 поражения и замыкает таблицу. Подопечные Грэма Поттера пропустили 8 голов за 2 тура – это худший показатель «молотобойцев» за всю их историю в АПЛ.
Предыдущие результаты «Вест Хэма»:
- 26.08.25 «Вулверхэмптон» – «ВХ» – 3:2 Кубок лиги;
- 22.08.25 «ВХ» – «Челси» – 1:5 АПЛ;
- 16.08.25 «Сандерленд» – «ВХ» – 3:0 АПЛ.
Очные встречи в АПЛ
- 18.05.25 «ВХ» – «Ноттингем» – 1:2;
- 02.11.24 «Ноттингем» – «ВХ» – 3:0;
- 17.02.24 «Ноттингем» – «ВХ» – 2:0;
- 12.11.23 «ВХ» – «Ноттингем» – 3:2;
- 25.02.23 «ВХ» – «Ноттингем» – 4:0.
Прогноз на матч «Ноттингем» – «ВХ»
Разобранный «Вест Хэм» ничего не сможет противопоставить «лесникам». Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 14.00.
