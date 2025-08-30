Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Париж» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.73

30 августа 2025 10:17
Париж - Метц
31 авг. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Париж не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

В третьем туре Лиги 1 «Париж» принимает «Метц» на стадионе «Жан Буан». Обе команды начали сезон с поражений, и предстоящая встреча станет шансом переломить неудачную тенденцию. Хозяева показывают агрессивный стиль в атаке, но при этом уязвимы в обороне. «Метц» же пытается компенсировать кадровые ограничения и классовую разницу за счeт организованной игры.

«Париж»

Команда подходит к игре после поражения от «Марселя» со счeтом 2:5 – и это уже второй проигрыш подряд в Лиге 1. Несмотря на активность в атаке (9 голов в последних 5 матчах), оборона остаeтся слабым местом: в том же отрезке пропущено 10 мячей. «Париж» всe ещe опасен в домашних встречах, не проигрывая в 10 из 12 предыдущих матчей на своeм поле. Однако стабильности пока не видно, особенно в официальных встречах сезона.

«Метц»

«Метц» начал чемпионат с двух поражений и пока не забил ни одного гола в рамках Лиги 1, уступив «Страсбуру» и «Лиону» с общим счeтом 0:4. Тем не менее в последних товарищеских матчах команда демонстрировала структурированную игру, и в 5 последних играх во всех турнирах забила 6 мячей при 6 пропущенных. Средний уровень надeжности обороны даeт шанс на достойное сопротивление, особенно учитывая нестабильность «Парижа».

Факты о командах

«Париж»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 5 последних играх подряд
  • В среднем забивает 1.80 гола за игру
  • В среднем пропускает 2.00 гола за игру

«Метц»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 официальных матчах не побеждал

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Франция. Лига 2, 19 тур
Метц
3 : 1
18.01.2025
Париж
Франция. Лига 2, 4 тур
Париж
1 : 2
14.09.2024
Метц

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют нестабильную форму, но «Париж» компенсирует уязвимость в защите более мощной атакой. «Метц» же, несмотря на плохой старт, способен навязать борьбу за счeт выстроенной обороны. Вероятен сценарий, при котором хозяева контролируют инициативу, но матч не получится результативным.

Рекомендованные ставки

  • Париж не проиграет и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.73
  • Индивидуальный тотал «Метца» меньше 1 – коэффициент 1.65

1.73
Париж не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Метц Париж
Другие прогнозы
30.08.2025
15:30
1.60
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос - Эпицентр
Победа «Колоса»
30.08.2025
16:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа - Чайка
Ничья
30.08.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга - Арсенал
Победа «Арсенала» со счетом 1:0
30.08.2025
16:15
14.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит - Пари НН
Победа «Зенита» со счетом 3:0
30.08.2025
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер - Байер
Победа «Байера»
30.08.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт - Боруссия М
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 