В третьем туре Лиги 1 «Париж» принимает «Метц» на стадионе «Жан Буан». Обе команды начали сезон с поражений, и предстоящая встреча станет шансом переломить неудачную тенденцию. Хозяева показывают агрессивный стиль в атаке, но при этом уязвимы в обороне. «Метц» же пытается компенсировать кадровые ограничения и классовую разницу за счeт организованной игры.

«Париж»

Команда подходит к игре после поражения от «Марселя» со счeтом 2:5 – и это уже второй проигрыш подряд в Лиге 1. Несмотря на активность в атаке (9 голов в последних 5 матчах), оборона остаeтся слабым местом: в том же отрезке пропущено 10 мячей. «Париж» всe ещe опасен в домашних встречах, не проигрывая в 10 из 12 предыдущих матчей на своeм поле. Однако стабильности пока не видно, особенно в официальных встречах сезона.

«Метц»

«Метц» начал чемпионат с двух поражений и пока не забил ни одного гола в рамках Лиги 1, уступив «Страсбуру» и «Лиону» с общим счeтом 0:4. Тем не менее в последних товарищеских матчах команда демонстрировала структурированную игру, и в 5 последних играх во всех турнирах забила 6 мячей при 6 пропущенных. Средний уровень надeжности обороны даeт шанс на достойное сопротивление, особенно учитывая нестабильность «Парижа».

Факты о командах

«Париж»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 5 последних играх подряд

В среднем забивает 1.80 гола за игру

В среднем пропускает 2.00 гола за игру

«Метц»

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 официальных матчах не побеждал

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют нестабильную форму, но «Париж» компенсирует уязвимость в защите более мощной атакой. «Метц» же, несмотря на плохой старт, способен навязать борьбу за счeт выстроенной обороны. Вероятен сценарий, при котором хозяева контролируют инициативу, но матч не получится результативным.

Рекомендованные ставки