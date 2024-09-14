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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Метц
Париж - Метц: обзор матча 14 сентября 2024
Париж
14.09.2024, суббота, 15:30
Франция. Лига 2, 4 тур
1 : 2
Завершен
Метц
31'
Н. Дико
13'
Ш. Сабали
25'
М. Удоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Метц
89'
Замена
А. Туре
️️️️
Г. Эйн
89'
Замена
М. Колен
️️️️
Ш. Сабали
Замена
П. Амель
️️️️
В. Марчетти
88'
Замена
J. Lopez
️️️️
И. Кеббаль
82'
Замена
J. Gaudin
️️️️
Т. Оллила
82'
78'
Замена
Й. Асоро
️️️️
П. Амаду Диалло
77'
Замена
С. Элисор
️️️️
А. Джаллоу
Желтая карточка
M. Tourraine
76'
71'
Желтая карточка
М. Удоль
Замена
М. Лопес
️️️️
Л. Дусе
64'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Н. Дико
64'
38'
Желтая карточка
С. Сане
ГОЛ! 1:2!
Н. Дико
Пас отдал
М. Мбоу
31'
30'
Желтая карточка
Ж. Деменге
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Удоль
Пас отдал
И. Траоре
13'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Сабали
Пас отдал
П. Амаду Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
19
Папа Амаду Диалло
ЛВ
7
Шейх Сабали
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
Париж
1
Реми Риу
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
20
J. Lopez
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Метц
61
Pape Sy
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
12
Альфа Туре
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
4-2-1-1-2
16
5
Оллила
5
Мбоу
15
Колоджейчак
39
44
Дусе
4
Марчетти
17
Камара
10
Кеббаль
11
12
Дико
4-4-2
90
Окиджа
52
Куао
8
Траоре
72
Сане
14
Удоль
30
Джаллоу
8
Деменге
15
7
Сабали
7
Эйн
19
Диалло
5
Оллила
22
22
5
Оллила
44
Дусе
20
Лопес
20
Лопес
44
Дусе
10
Кеббаль
20
20
10
Кеббаль
4
Марчетти
29
Амель
29
Амель
4
Марчетти
12
Дико
11
Крассо
11
Крассо
12
Дико
7
Сабали
2
Колен
2
Колен
7
Сабали
19
Диалло
29
Асоро
29
Асоро
19
Диалло
7
Эйн
12
Туре
12
Туре
7
Эйн
30
Джаллоу
22
Элисор
22
Элисор
30
Джаллоу
Остались в запасе
Париж
Метц
1
Реми Риу
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
61
Pape Sy
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Париж - Метц
1
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
17
Офсайды
1
3
Количество передач
636
348
Сейвы
4
5
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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