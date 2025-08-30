В субботу, 24 февраля, в 3-м туре АПЛ сыграют «Сандерленд» и «Брентфорд». Матч пройдет в Сандерленде, начало – в 17:00 (мск).

«Сандерленд»

Команда Режиса Ле Бри располагается на 7-й позиции в АПЛ, набрав 3 очка. «Сандерленд» разгромил «Вест Хэм» (3:0) и проиграл «Бернли» (0:2).

Последние результаты «Сандерленда»:

26.08.25 «Сандерленд» – «Хаддерсфилд» – 1:1 Кубок лиги;

23.08.25 «Бернли» – «Сандерленд» – 2:0 АПЛ;

16.08.25 «Сандерленд» – «Вест Хэм» – 3:0 АПЛ.

«Брентфорд»

«Брентфорд» также набрал 3 очка, но занимает 11-е место из-за разницы мячей. Подопечные Кита Эндрюса на старте сезона проиграли «Ноттингему» (1:3) и одолели «Астон Виллу» (1:0).

Предыдущие результаты «Брентфорда»:

26.08.25 «Борнмут» – «Брентфорд» – 0:2 Кубок лиги;

23.08.25 «Брентфорд» – «Астон Вилла» – 1:0 АПЛ;

17.08.25 «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ.

Очные встречи

17.02.18 «Сандерленд» – «Брентфорд» – 0:2 Чемпионшип;

21.10.17 «Брентфорд» – «Сандерленд» – 3:3 Чемпионшип;

27.01.06 «Брентфорд» – «Сандерленд» – 2:1 Кубок Англии.

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Брентфорд»

«Брентфорд» способен увезти 3 очка. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 10.00.