Сандерленд - Брентфорд
30 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 3 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 24 февраля, в 3-м туре АПЛ сыграют «Сандерленд» и «Брентфорд». Матч пройдет в Сандерленде, начало – в 17:00 (мск).
«Сандерленд»
Команда Режиса Ле Бри располагается на 7-й позиции в АПЛ, набрав 3 очка. «Сандерленд» разгромил «Вест Хэм» (3:0) и проиграл «Бернли» (0:2).
Последние результаты «Сандерленда»:
- 26.08.25 «Сандерленд» – «Хаддерсфилд» – 1:1 Кубок лиги;
- 23.08.25 «Бернли» – «Сандерленд» – 2:0 АПЛ;
- 16.08.25 «Сандерленд» – «Вест Хэм» – 3:0 АПЛ.
«Брентфорд»
«Брентфорд» также набрал 3 очка, но занимает 11-е место из-за разницы мячей. Подопечные Кита Эндрюса на старте сезона проиграли «Ноттингему» (1:3) и одолели «Астон Виллу» (1:0).
Предыдущие результаты «Брентфорда»:
- 26.08.25 «Борнмут» – «Брентфорд» – 0:2 Кубок лиги;
- 23.08.25 «Брентфорд» – «Астон Вилла» – 1:0 АПЛ;
- 17.08.25 «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ.
Очные встречи
- 17.02.18 «Сандерленд» – «Брентфорд» – 0:2 Чемпионшип;
- 21.10.17 «Брентфорд» – «Сандерленд» – 3:3 Чемпионшип;
- 27.01.06 «Брентфорд» – «Сандерленд» – 2:1 Кубок Англии.
Прогноз на матч «Сандерленд» – «Брентфорд»
«Брентфорд» способен увезти 3 очка. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 10.00.
