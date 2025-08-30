Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сандерленд» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 10.00

30 августа 2025 8:50
Сандерленд - Брентфорд
30 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
10.00
Победа «Брентфорда» со счетом 2:1
Сделать ставку

В субботу, 24 февраля, в 3-м туре АПЛ сыграют «Сандерленд» и «Брентфорд». Матч пройдет в Сандерленде, начало – в 17:00 (мск).

«Сандерленд»

Команда Режиса Ле Бри располагается на 7-й позиции в АПЛ, набрав 3 очка. «Сандерленд» разгромил «Вест Хэм» (3:0) и проиграл «Бернли» (0:2).

Последние результаты «Сандерленда»:

  • 26.08.25 «Сандерленд» – «Хаддерсфилд» – 1:1 Кубок лиги;
  • 23.08.25 «Бернли» – «Сандерленд» – 2:0 АПЛ;
  • 16.08.25 «Сандерленд» – «Вест Хэм» – 3:0 АПЛ.

«Брентфорд»

«Брентфорд» также набрал 3 очка, но занимает 11-е место из-за разницы мячей. Подопечные Кита Эндрюса на старте сезона проиграли «Ноттингему» (1:3) и одолели «Астон Виллу» (1:0).

Предыдущие результаты «Брентфорда»:

  • 26.08.25 «Борнмут» – «Брентфорд» – 0:2 Кубок лиги;
  • 23.08.25 «Брентфорд» – «Астон Вилла» – 1:0 АПЛ;
  • 17.08.25 «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ.

Очные встречи

  • 17.02.18 «Сандерленд» – «Брентфорд» – 0:2 Чемпионшип;
  • 21.10.17 «Брентфорд» – «Сандерленд» – 3:3 Чемпионшип;
  • 27.01.06 «Брентфорд» – «Сандерленд» – 2:1 Кубок Англии.

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Брентфорд»

«Брентфорд» способен увезти 3 очка. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 10.00.

10.00
Победа «Брентфорда» со счетом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Брентфорд Сандерленд
Другие прогнозы
30.08.2025
15:30
1.60
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос - Эпицентр
Победа «Колоса»
30.08.2025
16:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа - Чайка
Ничья
30.08.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга - Арсенал
Победа «Арсенала» со счетом 1:0
30.08.2025
16:15
14.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит - Пари НН
Победа «Зенита» со счетом 3:0
30.08.2025
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер - Байер
Победа «Байера»
30.08.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт - Боруссия М
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 