30 августа 2025 8:42
Челси - Фулхэм
30 авг. 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 3 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 30 августа, в 3-м туре АПЛ сыграют «Челси» и «Фулхэм». Игра состоится в Лондоне, начало – в 14:30 (мск).
«Челси»
Команда Энцо Марески располагается на 4-й позиции в АПЛ, набрав 4 очка. «Челси» добыл 1 победу и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 5:1.
Последние результаты «Челси»:
- 22.08.25 «Вест Хэм» – «Челси» – 1:5 АПЛ;
- 17.08.25 «Челси» – «Кристал Пэлас» – 0:0 АПЛ;
- 10.08.25 «Челси» – «Милан» – 4:1.
«Фулхэм»
«Фулхэм» набрал 2 очка и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Марку Силвы 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 2:2.
Предыдущие результаты «Фулхэма»:
- 27.08.25 «Фулхэм» – «Бристоль Сити» – 2:0 Кубок лиги;
- 24.08.25 «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1 АПЛ;
- 16.08.25 «Брайтон» – «Фулхэм» – 1:1 АПЛ.
Очные встречи в АПЛ
- 20.04.25 «Фулхэм» – «Челси» – 1:2;
- 26.12.24 «Челси» – «Фулхэм» – 1:2;
- 13.01.24 «Челси» – «Фулхэм» – 1:0;
- 02.10.23 «Фулхэм» – «Челси» – 0:2;
- 03.02.23 «Челси» – «Фулхэм» – 0:0.
Прогноз на матч «Челси» – «Фулхэм»
«Фулхэм» умеет доставлять проблемы синим, но кубковый матч посреди недели сыграет против них. «Челси», в свою очередь, обязан добывать 1-ю домашнюю победу в сезоне. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб