В субботу, 30 августа, в 3-м туре АПЛ сыграют «Челси» и «Фулхэм». Игра состоится в Лондоне, начало – в 14:30 (мск).

«Челси»

Команда Энцо Марески располагается на 4-й позиции в АПЛ, набрав 4 очка. «Челси» добыл 1 победу и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 5:1.

Последние результаты «Челси»:

22.08.25 «Вест Хэм» – «Челси» – 1:5 АПЛ;

17.08.25 «Челси» – «Кристал Пэлас» – 0:0 АПЛ;

10.08.25 «Челси» – «Милан» – 4:1.

«Фулхэм»

«Фулхэм» набрал 2 очка и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Марку Силвы 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 2:2.

Предыдущие результаты «Фулхэма»:

27.08.25 «Фулхэм» – «Бристоль Сити» – 2:0 Кубок лиги;

24.08.25 «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1 АПЛ;

16.08.25 «Брайтон» – «Фулхэм» – 1:1 АПЛ.

Очные встречи в АПЛ

20.04.25 «Фулхэм» – «Челси» – 1:2;

26.12.24 «Челси» – «Фулхэм» – 1:2;

13.01.24 «Челси» – «Фулхэм» – 1:0;

02.10.23 «Фулхэм» – «Челси» – 0:2;

03.02.23 «Челси» – «Фулхэм» – 0:0.

Прогноз на матч «Челси» – «Фулхэм»

«Фулхэм» умеет доставлять проблемы синим, но кубковый матч посреди недели сыграет против них. «Челси», в свою очередь, обязан добывать 1-ю домашнюю победу в сезоне. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.50.