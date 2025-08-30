Введите ваш ник на сайте
«Челси» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 8.50

30 августа 2025 8:42
Челси - Фулхэм
30 авг. 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
8.50
Победа «Челси» со счетом 2:1
Сделать ставку

В субботу, 30 августа, в 3-м туре АПЛ сыграют «Челси» и «Фулхэм». Игра состоится в Лондоне, начало – в 14:30 (мск).

«Челси»

Команда Энцо Марески располагается на 4-й позиции в АПЛ, набрав 4 очка. «Челси» добыл 1 победу и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 5:1.

Последние результаты «Челси»:

  • 22.08.25 «Вест Хэм» – «Челси» – 1:5 АПЛ;
  • 17.08.25 «Челси» – «Кристал Пэлас» – 0:0 АПЛ;
  • 10.08.25 «Челси» – «Милан» – 4:1.

«Фулхэм»

«Фулхэм» набрал 2 очка и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Марку Силвы 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 2:2.

Предыдущие результаты «Фулхэма»:

  • 27.08.25 «Фулхэм» – «Бристоль Сити» – 2:0 Кубок лиги;
  • 24.08.25 «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1 АПЛ;
  • 16.08.25 «Брайтон» – «Фулхэм» – 1:1 АПЛ.

Очные встречи в АПЛ

  • 20.04.25 «Фулхэм» – «Челси» – 1:2;
  • 26.12.24 «Челси» – «Фулхэм» – 1:2;
  • 13.01.24 «Челси» – «Фулхэм» – 1:0;
  • 02.10.23 «Фулхэм» – «Челси» – 0:2;
  • 03.02.23 «Челси» – «Фулхэм» – 0:0.

Прогноз на матч «Челси» – «Фулхэм»

«Фулхэм» умеет доставлять проблемы синим, но кубковый матч посреди недели сыграет против них. «Челси», в свою очередь, обязан добывать 1-ю домашнюю победу в сезоне. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.50.

8.50
Победа «Челси» со счетом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Фулхэм Челси
Другие прогнозы
30.08.2025
15:30
1.60
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос - Эпицентр
Победа «Колоса»
30.08.2025
16:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа - Чайка
Ничья
30.08.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга - Арсенал
Победа «Арсенала» со счетом 1:0
30.08.2025
16:15
14.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит - Пари НН
Победа «Зенита» со счетом 3:0
30.08.2025
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер - Байер
Победа «Байера»
30.08.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт - Боруссия М
Обе команды забьют
