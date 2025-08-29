30 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч второго тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» на своем поле примет «Айнтрахт» из Франкфурта.

«Хоффенхайм»

Подопечные Пеллегрино Матараццо прекрасно стартовали в новой кампании. Вслед за кубковым успехом последовала эффектная победа в Леверкузене.

Дома «Хоффе» традиционно силен: в прошлом сезоне он проиграл лишь 4 из 17 домашних матчей.

Последние три игры:

Байер – Хоффенхайм 1:2

Ганза – Хоффенхайм 0:4

Хоффенхайм – Мец 8:0

«Айнтрахт»

Франкфуртцы под руководством Дино Топпмeллера начали сезон с уверенной победы над «Вердером», показав яркую игру в атаке. «Айнтрахт» продолжает радовать своих фанов даже невзирая на то, что ежегодно теряет ключевых исполнителей. Напомним, что уходящим летом клуб из Франкфурта лишился своего топ-форварда, продав Уго Экитике в «Ливерпуль».

Последние три игры:

Айнтрахт – Вердер 4:1

Энгерс 07 – Айнтрахт 0:5

Фулхэм – Айнтрахт 1:0

Очные встречи:

Хоффенхайм – Айнтрахт 2:2

Айнтрахт – Хоффенхайм 3:1

Айнтрахт – Хоффенхайм 3:1

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Айнтрахт»

Матч обещает быть зрелищным, учитывая атакующий стиль обеих команд и их историю противостояний. Ждем россыпь опасных моментов и результативного футбола.

Прогноз: тотал больше 3 голов, кеф – 1.77. Прогноз на счет: 2:2.