«Хоффенхайм» - «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.77

29 августа 2025 16:16
Хоффенхайм - Айнтрахт
30 авг. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 2 тур
30 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч второго тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» на своем поле примет «Айнтрахт» из Франкфурта.

«Хоффенхайм»

Подопечные Пеллегрино Матараццо прекрасно стартовали в новой кампании. Вслед за кубковым успехом последовала эффектная победа в Леверкузене.

Дома «Хоффе» традиционно силен: в прошлом сезоне он проиграл лишь 4 из 17 домашних матчей.

Последние три игры:

  • Байер – Хоффенхайм 1:2
  • Ганза – Хоффенхайм 0:4
  • Хоффенхайм – Мец 8:0

«Айнтрахт»

Франкфуртцы под руководством Дино Топпмeллера начали сезон с уверенной победы над «Вердером», показав яркую игру в атаке. «Айнтрахт» продолжает радовать своих фанов даже невзирая на то, что ежегодно теряет ключевых исполнителей. Напомним, что уходящим летом клуб из Франкфурта лишился своего топ-форварда, продав Уго Экитике в «Ливерпуль».

Последние три игры:

  • Айнтрахт – Вердер 4:1
  • Энгерс 07 – Айнтрахт 0:5
  • Фулхэм – Айнтрахт 1:0

Очные встречи:

  • Хоффенхайм – Айнтрахт 2:2
  • Айнтрахт – Хоффенхайм 3:1
  • Айнтрахт – Хоффенхайм 3:1

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Айнтрахт»

Матч обещает быть зрелищным, учитывая атакующий стиль обеих команд и их историю противостояний. Ждем россыпь опасных моментов и результативного футбола.

Прогноз: тотал больше 3 голов, кеф – 1.77. Прогноз на счет: 2:2.

Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Айнтрахт Хоффенхайм
