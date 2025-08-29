30 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч второго тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» на своем поле примет «Айнтрахт» из Франкфурта.
«Хоффенхайм»
Подопечные Пеллегрино Матараццо прекрасно стартовали в новой кампании. Вслед за кубковым успехом последовала эффектная победа в Леверкузене.
Дома «Хоффе» традиционно силен: в прошлом сезоне он проиграл лишь 4 из 17 домашних матчей.
Последние три игры:
- Байер – Хоффенхайм 1:2
- Ганза – Хоффенхайм 0:4
- Хоффенхайм – Мец 8:0
«Айнтрахт»
Франкфуртцы под руководством Дино Топпмeллера начали сезон с уверенной победы над «Вердером», показав яркую игру в атаке. «Айнтрахт» продолжает радовать своих фанов даже невзирая на то, что ежегодно теряет ключевых исполнителей. Напомним, что уходящим летом клуб из Франкфурта лишился своего топ-форварда, продав Уго Экитике в «Ливерпуль».
Последние три игры:
- Айнтрахт – Вердер 4:1
- Энгерс 07 – Айнтрахт 0:5
- Фулхэм – Айнтрахт 1:0
Очные встречи:
- Хоффенхайм – Айнтрахт 2:2
- Айнтрахт – Хоффенхайм 3:1
- Айнтрахт – Хоффенхайм 3:1
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Айнтрахт»
Матч обещает быть зрелищным, учитывая атакующий стиль обеих команд и их историю противостояний. Ждем россыпь опасных моментов и результативного футбола.
Прогноз: тотал больше 3 голов, кеф – 1.77. Прогноз на счет: 2:2.