30 августа на МХП-Арене состоится матч второго тура Бундеслиги, где «Штутгарт» примет «Боруссию М». Обе команды подходят к встрече с разной динамикой: хозяева начали чемпионат с поражения, гости же продолжают бороться за возвращение стабильности, но их беспроигрышная серия затянулась.

«Штутгарт»

Старт сезона для «Штутгарта» оказался тяжелым: поражение от «Унион Берлин» (1:2) добавило вопросов к оборонительным порядкам команды. Однако атака демонстрирует регулярность – в четырех последних матчах «швабы» забивали. За пять игр в активе 13 голов, но при этом оборона не справляется со своей задачей, пропустив 10 мячей, в среднем по 2 за встречу. Важный момент: команда стабильно проводит результативные отрезки, но уязвимость в защите оставляет соперникам много возможностей. На домашнем поле «Штутгарт» традиционно опасен, и это может сыграть роль в предстоящем поединке.

«Боруссия М»

«Боруссия М» провела стартовую игру сезона против «Гамбурга» (0:0), снова продемонстрировав проблемы с реализацией. Команда уже 8 матчей не может выиграть в Бундеслиге, хотя сохраняет определенную стабильность: в трех последних турах она обязательно забивала. В последних пяти встречах «Боруссия М» оформила 9 голов и пропустила всего 4 – надежная оборона пока является сильной стороной коллектива. Однако отсутствие побед в официальных матчах говорит о том, что «Боруссии» не хватает агрессии в атаке, чтобы дожимать соперников.

Факты о командах

«Штутгарт»

Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем забивает 2.60 гола за игру за последние 5 встреч

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

«Боруссия М»

Не выигрывает 8 матчей подряд в Бундеслиге

Забивает в 8 из 10 последних игр

В среднем забивает 1.80 гола за игру за последние 5 встреч

Пропускает в среднем всего 0.80 гола за игру

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Боруссия М»

Обе команды активно используют атакующие ресурсы, однако «Штутгарт» больше полагается на результативность, чем на оборону, в то время как «Боруссия М» выглядит более сбалансированной, но менее эффективной в завершении. Хозяева забивают дома регулярно, и при поддержке трибун могут вскрыть оборону гостей. «Боруссия М» также обязана использовать слабости в защите соперника. Логично ожидать результативный матч, где обе команды найдут свои моменты. На фоне текущей формы более вероятен вариант с обменом голами, но чуть выше шансы на победу выглядят у хозяев, учитывая их атакующую активность.

Рекомендованные ставки