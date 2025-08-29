Введите ваш ник на сайте
«Штутгарт» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.85

29 августа 2025 11:05
Штутгарт - Боруссия М
30 авг. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

30 августа на МХП-Арене состоится матч второго тура Бундеслиги, где «Штутгарт» примет «Боруссию М». Обе команды подходят к встрече с разной динамикой: хозяева начали чемпионат с поражения, гости же продолжают бороться за возвращение стабильности, но их беспроигрышная серия затянулась.

«Штутгарт»

Старт сезона для «Штутгарта» оказался тяжелым: поражение от «Унион Берлин» (1:2) добавило вопросов к оборонительным порядкам команды. Однако атака демонстрирует регулярность – в четырех последних матчах «швабы» забивали. За пять игр в активе 13 голов, но при этом оборона не справляется со своей задачей, пропустив 10 мячей, в среднем по 2 за встречу. Важный момент: команда стабильно проводит результативные отрезки, но уязвимость в защите оставляет соперникам много возможностей. На домашнем поле «Штутгарт» традиционно опасен, и это может сыграть роль в предстоящем поединке.

«Боруссия М»

«Боруссия М» провела стартовую игру сезона против «Гамбурга» (0:0), снова продемонстрировав проблемы с реализацией. Команда уже 8 матчей не может выиграть в Бундеслиге, хотя сохраняет определенную стабильность: в трех последних турах она обязательно забивала. В последних пяти встречах «Боруссия М» оформила 9 голов и пропустила всего 4 – надежная оборона пока является сильной стороной коллектива. Однако отсутствие побед в официальных матчах говорит о том, что «Боруссии» не хватает агрессии в атаке, чтобы дожимать соперников.

Факты о командах

«Штутгарт»

  • Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем забивает 2.60 гола за игру за последние 5 встреч
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

«Боруссия М»

  • Не выигрывает 8 матчей подряд в Бундеслиге
  • Забивает в 8 из 10 последних игр
  • В среднем забивает 1.80 гола за игру за последние 5 встреч
  • Пропускает в среднем всего 0.80 гола за игру

Личные встречи
44% (14)
19% (6)
38% (12)
48
Забитых мячей
46
1.5
В среднем за матч
1.44
7:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
1 : 2
01.02.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
1 : 3
14.09.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
4 : 0
18.05.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
14.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Штутгарт
2 : 1
29.04.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
3 : 1
04.11.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
3 : 2
05.03.2022
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
1 : 1
16.10.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
1 : 2
15.05.2021
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
1 : 2
03.02.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
2 : 2
16.01.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1 : 0
27.04.2019
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
3 : 0
09.12.2018
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 0
11.02.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
2 : 0
19.09.2017
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
25.10.2016
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
4 : 0
02.03.2016
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1 : 3
26.09.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
0 : 1
31.01.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
1 : 1
24.08.2014
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 1
12.04.2014
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0 : 2
22.11.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
2 : 0
14.04.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
1 : 2
17.11.2012
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
0 : 3
29.01.2012
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
1 : 1
13.08.2011
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
2 : 3
05.02.2011
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
7 : 0
18.09.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
2 : 1
03.04.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
0 : 0
07.11.2009
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
2 : 0
31.01.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
1 : 3
17.08.2008
Штутгарт
Показать все

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Боруссия М»

Обе команды активно используют атакующие ресурсы, однако «Штутгарт» больше полагается на результативность, чем на оборону, в то время как «Боруссия М» выглядит более сбалансированной, но менее эффективной в завершении. Хозяева забивают дома регулярно, и при поддержке трибун могут вскрыть оборону гостей. «Боруссия М» также обязана использовать слабости в защите соперника. Логично ожидать результативный матч, где обе команды найдут свои моменты. На фоне текущей формы более вероятен вариант с обменом голами, но чуть выше шансы на победу выглядят у хозяев, учитывая их атакующую активность.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
  • Победа «Штутгарта» или ничья (1Х) – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Боруссия М Штутгарт
