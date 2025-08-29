Введите ваш ник на сайте
«Лидс» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.20

29 августа 2025 11:00
Лидс - Ньюкасл
30 авг. 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
2.20
Ничья
30 августа на «Элланд Роуд» состоится матч третьего тура английской Премьер-лиги, где «Лидс» примет «Ньюкасл». Обе команды пока не демонстрируют стабильности и испытывают проблемы в атаке, что добавляет интриги предстоящей встрече. Хозяева будут стремиться воспользоваться фактором домашнего поля, тогда как гости постараются прервать свою безвыигрышную серию.

«Лидс»

После крупного поражения от «Арсенала» (0:5) команда явно нуждается в реабилитации перед болельщиками. Несмотря на провал в Лондоне, статистика последних матчей дома выглядит более уверенной – победа над «Эвертоном» и серия из десяти игр без поражений на своем поле внушают оптимизм. За пять последних встреч «Лидс» забил четыре гола, при этом пропустил восемь. Средняя результативность составляет 0.8 забитого мяча за игру, а оборона пропускает в среднем 1.6. Для успеха в матче с «Ньюкаслом» хозяевам необходимо действовать более собранно в защите и реализовывать немногочисленные моменты у чужих ворот.

«Ньюкасл»

Гости проиграли «Ливерпулю» со счетом 2:3, и эта неудача продолжила их серию без побед, которая уже насчитывает четыре матча Премьер-лиги подряд. При этом команда сохраняет потенциал в атаке – пять забитых мячей за последние пять игр, однако оборона остаeтся уязвимой (в среднем 1.6 пропущенного гола за игру). «Ньюкасл» регулярно забивает даже в неудачных встречах, но нестабильность и частые ошибки в защите лишают их очков. Команда не выигрывает уже восемь матчей, и для прерывания серии нужна предельная концентрация.

Факты о командах

«Лидс»

  • Не проигрывает в 10 последних домашних матчах
  • Средняя результативность – 0.80 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.60 гола за матч
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей

«Ньюкасл»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Средний показатель забитых голов – 1.00 за матч
  • Пропускает в 7 из 9 последних встреч

Личные встречи
22% (2)
44% (4)
33% (3)
11
Забитых мячей
12
1.22
В среднем за матч
1.33
5:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лидс
2 : 2
13.05.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
0 : 0
31.12.2022
Лидс
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
0 : 1
22.01.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
1 : 1
17.09.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1 : 2
26.01.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5 : 2
16.12.2020
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ньюкасл
1 : 1
14.04.2017
Лидс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
0 : 2
20.11.2016
Ньюкасл
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Ньюкасл
2 : 0
25.09.2013
Лидс
Показать все

Прогноз на матч «Лидс» – «Ньюкасл»

Обе команды находятся в непростом положении, но «Лидс» выглядит более уверенно на домашнем стадионе. «Ньюкасл» забивает почти в каждом матче, однако слабая игра в обороне может вновь лишить их очков. Ожидается упорный поединок с осторожным стилем и небольшим количеством моментов. Наиболее вероятный сценарий – низкая результативность и отсутствие победителя.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.20
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – коэффициент 2.20

Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Лидс
