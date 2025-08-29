Введите ваш ник на сайте
«Нефтехимик» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.40

29 августа 2025 8:46
Нефтехимик - Челябинск
30 авг. 2025, суббота 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Челябинска»
Сделать ставку

30 августа в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» состоится матч седьмого тура Первой лиги, где хозяева примут «Челябинск». Встреча обещает быть напряжeнной: одна команда пытается выбраться из середины таблицы, другая стремится закрепиться в группе лидеров.

«Нефтехимик»

Нижнекамский клуб после шести туров имеет в активе 6 очков и занимает 10-е место. Старт сезона оказался неоднозначным: одна победа, три ничьи и два поражения. Команда продолжает испытывать трудности в атаке – в последних пяти встречах «Нефтехимик» забил всего четыре мяча, что отражает среднюю результативность менее одного гола за матч. При этом оборона действует чуть стабильнее: всего пять пропущенных за тот же отрезок. Важный момент – команда не может выиграть дома уже шесть матчей подряд, что оказывает психологическое давление на игроков и болельщиков. Тем не менее, «Нефтехимик» сохраняет организованность и умеет сдерживать натиск соперников.

«Челябинск»

Гости начали сезон куда ярче. После шести туров «Челябинск» имеет 12 очков и находится на 5-й позиции. Команда отличается стабильной атакующей линией: забивает в каждой из шести игр чемпионата, а в последних пяти встречах отметилась семью голами. Средняя результативность – 1.40 мяча за матч. Однако и оборона не всегда надежна – пять пропущенных голов за пять игр. Важное преимущество «Челябинска» заключается в психологическом состоянии: команда на ходу, уверенно обыграла «Сокол» 3:1 и подходит к выезду в хорошем настроении. Серия результативных игр подтверждает, что гости способны диктовать темп и навязывать борьбу даже на чужом поле.

Факты о командах

«Нефтехимик»

  • Не выигрывает дома 6 матчей подряд
  • Средняя результативность: 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (5 последних игр)
  • Стабильность в обороне – всего 5 пропущенных в последних 5 встречах

«Челябинск»

  • Победа в 3 из 5 последних матчей
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Средняя результативность: 1.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Личные встречи
41% (7)
29% (5)
29% (5)
17
Забитых мячей
22
1
В среднем за матч
1.29
3:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Челябинск
0 : 0
28.10.2018
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Нефтехимик
2 : 1
26.08.2018
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Челябинск
2 : 0
10.04.2018
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Нефтехимик
2 : 2
25.08.2017
Челябинск
Россия. Кубок, 1/32 финала
Челябинск
2 : 0
24.08.2016
Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Нефтехимик
1 : 1
26.04.2016
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Челябинск
1 : 1
21.09.2015
Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Нефтехимик
1 : 2
03.08.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Челябинск
0 : 1
06.05.2015
Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Нефтехимик
3 : 2
18.07.2014
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 37 тур
Челябинск
0 : 0
24.05.2012
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 23 тур
Нефтехимик
2 : 0
15.09.2011
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Челябинск
0 : 1
24.06.2011
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Челябинск
0 : 1
10.08.2010
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Нефтехимик
2 : 0
04.05.2010
Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
Нефтехимик
0 : 3
19.09.2009
Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Челябинск
6 : 0
11.06.2009
Нефтехимик
Показать все

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Челябинск»

Матч обещает быть упорным: хозяева будут играть от обороны и искать свои шансы на контратаках, в то время как гости постараются навязать более открытый футбол. «Нефтехимик» всe ещe нестабилен дома и редко радует результативностью. «Челябинск» же обладает серией уверенных игр и выглядит предпочтительнее в атаке. При этом обе команды не отличаются высокой результативностью, поэтому можно ожидать аккуратной игры с минимальным перевесом гостей. Оптимальный вариант прогноза – победа «Челябинска» или тотал больше 1.5 голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челябинска» – коэффициент 2.40
  • Тотал больше 1.5 голов – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – коэффициент 2.05

2.40
Победа «Челябинска»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Челябинск Нефтехимик
Рекомендуем
