Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 11.0

29 августа 2025 8:35
Аль-Хиляль - Аль-Рияд
29 авг. 2025, пятница 18:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
11.00
Победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1
Сделать ставку

В пятницу, 29 августа, в 1-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Рияд». Матч пройдет в Рияде, начало – в 18:50 (мск).

«Аль-Хиляль»

Команду, которую в межсезонье возглавил Симоне Индзаги, финишировала в сезоне-2024/25 на 2-й позиции. Летом «Аль-Хиляль» дошел до четвертьфинала Клубного ЧМ, где проиграл «Флуминенсе» – 1:2.

Последние результаты «Аль-Хиляля»:

  • 10.08.25 «Аарау» – «Аль-Хиляль» – 0:6 тов. матч;
  • 06.08.25 «Балинген» – «Аль-Хиляль» – 1:6 тов. матч;
  • 04.07.25 «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль» – 2:1 Клубный ЧМ.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» занял 12-е место в чемпионате-2024/25. В 4 летних товарищеских играх команда ни разу не победила.

Предыдущие результаты «Аль-Рияда»:

  • 03.08.25 «Ибица» – «Аль-Рияд» – 5:2;
  • 30.07.25 «Кастельон» – «Аль-Рияд» – 2:0;
  • 25.07.25 «Аль-Араби» – «Аль-Рияд» – 1:1.

Очные встречи в Премьер-лиге

  • 14.02.25 «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд» – 1:1;
  • 14.09.24 «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль» – 0:3;
  • 08.03.24 «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль» – 1:3;
  • 15.09.23 «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд» – 6:1.

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд»

«Аль-Хиляль» начнет сезон с убедительной победы. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 11.00.

11.00
Победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Хиляль
Другие прогнозы
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
18:50
11.00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль - Аль-Рияд
Победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 