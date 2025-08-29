В пятницу, 29 августа, в 1-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Рияд». Матч пройдет в Рияде, начало – в 18:50 (мск).

«Аль-Хиляль»

Команду, которую в межсезонье возглавил Симоне Индзаги, финишировала в сезоне-2024/25 на 2-й позиции. Летом «Аль-Хиляль» дошел до четвертьфинала Клубного ЧМ, где проиграл «Флуминенсе» – 1:2.

Последние результаты «Аль-Хиляля»:

10.08.25 «Аарау» – «Аль-Хиляль» – 0:6 тов. матч;

06.08.25 «Балинген» – «Аль-Хиляль» – 1:6 тов. матч;

04.07.25 «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль» – 2:1 Клубный ЧМ.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» занял 12-е место в чемпионате-2024/25. В 4 летних товарищеских играх команда ни разу не победила.

Предыдущие результаты «Аль-Рияда»:

03.08.25 «Ибица» – «Аль-Рияд» – 5:2;

30.07.25 «Кастельон» – «Аль-Рияд» – 2:0;

25.07.25 «Аль-Араби» – «Аль-Рияд» – 1:1.

Очные встречи в Премьер-лиге

14.02.25 «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд» – 1:1;

14.09.24 «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль» – 0:3;

08.03.24 «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль» – 1:3;

15.09.23 «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд» – 6:1.

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд»

«Аль-Хиляль» начнет сезон с убедительной победы. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 11.00.