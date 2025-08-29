29 августа 2025 8:35
Аль-Хиляль - Аль-Рияд
29 авг. 2025, пятница 18:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
В пятницу, 29 августа, в 1-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Рияд». Матч пройдет в Рияде, начало – в 18:50 (мск).
«Аль-Хиляль»
Команду, которую в межсезонье возглавил Симоне Индзаги, финишировала в сезоне-2024/25 на 2-й позиции. Летом «Аль-Хиляль» дошел до четвертьфинала Клубного ЧМ, где проиграл «Флуминенсе» – 1:2.
Последние результаты «Аль-Хиляля»:
- 10.08.25 «Аарау» – «Аль-Хиляль» – 0:6 тов. матч;
- 06.08.25 «Балинген» – «Аль-Хиляль» – 1:6 тов. матч;
- 04.07.25 «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль» – 2:1 Клубный ЧМ.
«Аль-Рияд»
«Аль-Рияд» занял 12-е место в чемпионате-2024/25. В 4 летних товарищеских играх команда ни разу не победила.
Предыдущие результаты «Аль-Рияда»:
- 03.08.25 «Ибица» – «Аль-Рияд» – 5:2;
- 30.07.25 «Кастельон» – «Аль-Рияд» – 2:0;
- 25.07.25 «Аль-Араби» – «Аль-Рияд» – 1:1.
Очные встречи в Премьер-лиге
- 14.02.25 «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд» – 1:1;
- 14.09.24 «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль» – 0:3;
- 08.03.24 «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль» – 1:3;
- 15.09.23 «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд» – 6:1.
Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд»
«Аль-Хиляль» начнет сезон с убедительной победы. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 11.00.
