Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Валенсия» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 5.50

29 августа 2025 8:49
Валенсия - Хетафе
29 авг. 2025, пятница 22:30 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
5.50
Ничья со счетом 0:0
Сделать ставку

В пятницу, 29 августа, в 3-м туре испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Хетафе». Игра состоится в Валенсии, начало – в 22:30 (мск).

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана набрала 1 очко и находится на 14-й позиции. «Валенсия» 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 1:2.

Последние результаты «Валенсии»:

  • 24.08.25 «Осасуна» – «Валенсия» – 1:0 Примера;
  • 16.08.25 «Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 1:1 Примера;
  • 09.08.25 «Валенсия» – «Торино» – 3:0 тов. матч.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 6 очков и входит в группу из 5 лидирующих команд с 6 очками. Подопечные Хосе Бордаласа добыли 2 победы при разнице мячей 4:1.

Предыдущие результаты «Хетафе»:

  • 25.08.25 «Севилья» – «Хетафе» – 1:2 Примера;
  • 17.08.25 «Сельта» – «Хетафе» – 0:2 Примера;
  • 09.08.25 «Лион» – «Хетафе» – 2:1 тов. матч.

Очные встречи в Примере

  • 10.05.25 «Валенсия» – «Хетафе» – 3:0;
  • 27.10.24 «Хетафе» – «Валенсия» – 1:1;
  • 09.03.24 «Валенсия» – «Хетафе» – 1:0;
  • 08.12.23 «Хетафе» – «Валенсия» – 1:0;
  • 20.02.23 «Хетафе» – «Валенсия» – 1:0.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Хетафе»

«Хетафе» продолжит не проигрывать в выездном турне на старте сезона. Прогноз – счет 0:0 с коэффициентом 5.50.

5.50
Ничья со счетом 0:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Хетафе Валенсия
Другие прогнозы
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
18:50
11.00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль - Аль-Рияд
Победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 