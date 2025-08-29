29 августа 2025 8:49
Валенсия - Хетафе
29 авг. 2025, пятница 22:30 | Испания. Примера, 3 турПерейти в онлайн матча
В пятницу, 29 августа, в 3-м туре испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Хетафе». Игра состоится в Валенсии, начало – в 22:30 (мск).
«Валенсия»
Команда Карлоса Корберана набрала 1 очко и находится на 14-й позиции. «Валенсия» 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 1:2.
Последние результаты «Валенсии»:
- 24.08.25 «Осасуна» – «Валенсия» – 1:0 Примера;
- 16.08.25 «Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 1:1 Примера;
- 09.08.25 «Валенсия» – «Торино» – 3:0 тов. матч.
«Хетафе»
«Хетафе» набрал 6 очков и входит в группу из 5 лидирующих команд с 6 очками. Подопечные Хосе Бордаласа добыли 2 победы при разнице мячей 4:1.
Предыдущие результаты «Хетафе»:
- 25.08.25 «Севилья» – «Хетафе» – 1:2 Примера;
- 17.08.25 «Сельта» – «Хетафе» – 0:2 Примера;
- 09.08.25 «Лион» – «Хетафе» – 2:1 тов. матч.
Очные встречи в Примере
- 10.05.25 «Валенсия» – «Хетафе» – 3:0;
- 27.10.24 «Хетафе» – «Валенсия» – 1:1;
- 09.03.24 «Валенсия» – «Хетафе» – 1:0;
- 08.12.23 «Хетафе» – «Валенсия» – 1:0;
- 20.02.23 «Хетафе» – «Валенсия» – 1:0.
Прогноз на матч «Валенсия» – «Хетафе»
«Хетафе» продолжит не проигрывать в выездном турне на старте сезона. Прогноз – счет 0:0 с коэффициентом 5.50.
