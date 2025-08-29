В пятницу, 29 августа, в 3-м туре испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Хетафе». Игра состоится в Валенсии, начало – в 22:30 (мск).

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана набрала 1 очко и находится на 14-й позиции. «Валенсия» 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 1:2.

Последние результаты «Валенсии»:

24.08.25 «Осасуна» – «Валенсия» – 1:0 Примера;

16.08.25 «Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 1:1 Примера;

09.08.25 «Валенсия» – «Торино» – 3:0 тов. матч.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 6 очков и входит в группу из 5 лидирующих команд с 6 очками. Подопечные Хосе Бордаласа добыли 2 победы при разнице мячей 4:1.

Предыдущие результаты «Хетафе»:

25.08.25 «Севилья» – «Хетафе» – 1:2 Примера;

17.08.25 «Сельта» – «Хетафе» – 0:2 Примера;

09.08.25 «Лион» – «Хетафе» – 2:1 тов. матч.

Очные встречи в Примере

10.05.25 «Валенсия» – «Хетафе» – 3:0;

27.10.24 «Хетафе» – «Валенсия» – 1:1;

09.03.24 «Валенсия» – «Хетафе» – 1:0;

08.12.23 «Хетафе» – «Валенсия» – 1:0;

20.02.23 «Хетафе» – «Валенсия» – 1:0.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Хетафе»

«Хетафе» продолжит не проигрывать в выездном турне на старте сезона. Прогноз – счет 0:0 с коэффициентом 5.50.