«Гомель» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 2.05

28 августа 2025 9:23
Гомель-2 - Динамо-2 Минск
23 авг. 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Первая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Минска»
Сделать ставку

29 августа на стадионе «Центральный» пройдет матч 20 тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Гомель» встретится с «Минском». Обе команды подходят к игре в разной форме: хозяева переживают не лучший отрезок, а гости демонстрируют стабильность и уверенно держатся в верхней части таблицы. Эта встреча обещает быть результативной и напряженной, ведь соперники решают разные турнирные задачи.

«Гомель»

Клуб из Гомеля после 17 туров занимает 12-е место, имея в активе 18 очков. Последняя игра против БАТЭ завершилась поражением 2:3, и это стало уже четвертой неудачей подряд. Несмотря на трудности, «Гомель» сохраняет способность забивать: команда отличалась в каждом из последних трех матчей, всего 8 голов в пяти играх. Лучший бомбардир Евгений Барсуков забил 5 мячей, но атаке не хватает поддержки от других игроков. Основная проблема – оборона: 7 пропущенных за пять встреч, а команда регулярно допускает ошибки при стандартах и быстрых атаках соперников.

«Минск»

Столичный клуб проводит сезон увереннее: после 19 туров у него 30 очков и 7-е место. В прошлом туре «Минск» обыграл «Молодечно» со счетом 3:1, и в последних пяти матчах забил 10 мячей, подтвердив высокий атакующий потенциал. Лидером атаки остается Александр Макась, на счету которого 7 голов в 18 играх. В то же время оборона не безупречна: команда пропустила 6 раз за пять встреч, трижды подряд соперники находили путь к воротам. Однако «Минск» уверенно играет на выезде: победы в трех последних гостевых матчах укрепляют статус опасного соперника.

Факты о командах

«Гомель»

  • Проигрывает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 3 последних играх
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Минск»

  • Победы в 3 последних гостевых матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 из 6 последних встреч
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:0
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Гомель-2
2 : 0
23.08.2025
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 4 тур
Динамо-2 Минск
1 : 0
17.04.2025
Гомель-2

Прогноз на матч «Гомель» – «Минск»

Соперники подходят к матчу в разной психологической обстановке. «Гомель» старается прервать серию поражений, но проблемы в обороне и падение уверенности заметны. «Минск», напротив, набрал хороший темп и успешно выступает в гостях. Исходя из статистики, можно ожидать обмена голами: «Гомель» способен забить дома, а атакующий потенциал гостей оставляет мало сомнений в их результативности. Однако более организованная и стабильная игра «Минска» делает его фаворитом, особенно учитывая текущую форму хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Минска» – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5 – коэффициент 2.20

2.05
Победа «Минска»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Динамо-2 Минск Гомель-2
Рекомендуем
