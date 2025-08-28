29 августа на стадионе «Болларт-Делелис» «Ланс» примет «Брест» в рамках третьего тура Лиги 1. Оба клуба подходят к встрече в разной форме: хозяева недавно вернулись на победный путь, тогда как гости испытывают проблемы с результатами.

«Ланс»

Команда стартовала с поражения от «Лиона», но затем сумела реабилитироваться, обыграв «Гавр» 2:1. В атаке «Ланс» смотрится стабильно: семь голов в пяти последних матчах и средний показатель 1.40 за игру. Однако оборона не так надeжна – команда пропустила шесть мячей за аналогичный отрезок, а серия из восьми матчей с пропущенными показывает уязвимость сзади. При этом на своeм поле «Ланс» традиционно играет активно и старается сразу задавать темп, что может стать ключевым фактором в дерби против «Бреста».

«Брест»

Гости начали сезон с ничьей 3:3 против «Лилля», но затем уступили «Тулузе» 0:2, и эта неудача стала третьим подряд матчем без победы в Лиге 1. «Брест» демонстрирует неплохую результативность – семь голов за пять матчей, но при этом столько же пропустил. В среднем команда забивает 1.40 и пропускает 1.40 за игру, что отражает нестабильность. Особенно тревожно выглядит линия обороны: серия из четырeх матчей с пропущенными мячами и неспособность сыграть «на ноль» против команд уровня середины таблицы.

Факты о командах

«Ланс»

Забивает в среднем 1.40 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Побеждает в трeх последних матчах против «Бреста».

Пропускает в восьми последних встречах.

«Брест»

Не выигрывает три матча подряд.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в четырeх последних встречах.

Прогноз на матч

Анализируя статистику, можно ожидать открытого футбола. «Ланс» силeн дома, атакует активно, но уязвим в обороне. «Брест» умеет использовать моменты, однако сам допускает много ошибок у своих ворот. Вероятность того, что обе команды обменяются голами, выглядит высокой. При этом «Ланс» за счeт поддержки трибун и большего баланса в игре имеет преимущество и способен добиться результата. Логичным видится сценарий с победой хозяев при обмене голами.

