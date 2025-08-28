Введите ваш ник на сайте
«Ланс» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.85

28 августа 2025 9:39
Ланс - Брест
29 авг. 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Ланса»
Сделать ставку

29 августа на стадионе «Болларт-Делелис» «Ланс» примет «Брест» в рамках третьего тура Лиги 1. Оба клуба подходят к встрече в разной форме: хозяева недавно вернулись на победный путь, тогда как гости испытывают проблемы с результатами.

«Ланс»

Команда стартовала с поражения от «Лиона», но затем сумела реабилитироваться, обыграв «Гавр» 2:1. В атаке «Ланс» смотрится стабильно: семь голов в пяти последних матчах и средний показатель 1.40 за игру. Однако оборона не так надeжна – команда пропустила шесть мячей за аналогичный отрезок, а серия из восьми матчей с пропущенными показывает уязвимость сзади. При этом на своeм поле «Ланс» традиционно играет активно и старается сразу задавать темп, что может стать ключевым фактором в дерби против «Бреста».

«Брест»

Гости начали сезон с ничьей 3:3 против «Лилля», но затем уступили «Тулузе» 0:2, и эта неудача стала третьим подряд матчем без победы в Лиге 1. «Брест» демонстрирует неплохую результативность – семь голов за пять матчей, но при этом столько же пропустил. В среднем команда забивает 1.40 и пропускает 1.40 за игру, что отражает нестабильность. Особенно тревожно выглядит линия обороны: серия из четырeх матчей с пропущенными мячами и неспособность сыграть «на ноль» против команд уровня середины таблицы.

Факты о командах

«Ланс»

  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Побеждает в трeх последних матчах против «Бреста».
  • Пропускает в восьми последних встречах.

«Брест»

  • Не выигрывает три матча подряд.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в четырeх последних встречах.

Личные встречи
50% (7)
21% (3)
29% (4)
22
Забитых мячей
21
1.57
В среднем за матч
1.5
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
1 : 3
20.04.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
2 : 0
25.08.2024
Брест
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
1 : 0
09.03.2024
Брест
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
3 : 2
13.08.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
1 : 1
05.02.2023
Ланс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Брест
1 : 3
22.01.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
3 : 2
07.08.2022
Брест
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0 : 1
05.03.2022
Брест
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
4 : 0
21.11.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1 : 1
18.04.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
2 : 1
23.12.2020
Брест
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1 : 1
16.04.2011
Брест
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4 : 1
30.11.2010
Ланс
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ланс
2 : 1
17.02.2010
Брест
Показать все

Прогноз на матч

Анализируя статистику, можно ожидать открытого футбола. «Ланс» силeн дома, атакует активно, но уязвим в обороне. «Брест» умеет использовать моменты, однако сам допускает много ошибок у своих ворот. Вероятность того, что обе команды обменяются голами, выглядит высокой. При этом «Ланс» за счeт поддержки трибун и большего баланса в игре имеет преимущество и способен добиться результата. Логичным видится сценарий с победой хозяев при обмене голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ланса» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Ланса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Брест Ланс
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 