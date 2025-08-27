28 августа на стадионе «Кампо де Вальекас» состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций, где «Райо Вальекано» примет белорусский «Неман». Первая встреча завершилась минимальной победой испанцев 1:0, и теперь хозяева находятся в выгодном положении перед домашней игрой.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб показывает неплохую форму на старте сезона. В последних пяти матчах команда забила 9 и пропустила 5 мячей, что соответствует средним показателям 1.80 забитого и 1.00 пропущенного за игру. «Райо» уверенно чувствует себя дома – не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно забивает. Сильной стороной команды является быстрый переход в атаку и умение использовать ошибки соперников. Несмотря на поражение от «Атлетика» в Примере, коллектив сохраняет баланс и готов закрыть задачу выхода в групповой этап.

«Неман»

Белорусский клуб сумел пройти несколько квалификационных раундов, но в противостоянии с более опытным соперником столкнулся с ограничениями. В последних пяти матчах «Неман» забил 6 и пропустил также 6 мячей, в среднем – 1.20 забитого и 1.20 пропущенного за игру. Команда умеет навязывать борьбу и не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей в еврокубках. При этом в игре против «Райо» проявились трудности в атаке: создать достаточное количество моментов не удалось, а реализация остаeтся слабым местом.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Победа 1:0 в первой встрече

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Забивает в 6 из 8 последних игр

«Неман»

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей ЛК

6 голов за последние 5 встреч

Пропускает в среднем более гола за игру

Прогноз на матч

«Райо Вальекано» имеет явное преимущество в классе и за счeт домашнего поля должен контролировать игру. «Неман» попытается сыграть надeжно в обороне и дождаться момента, но в условиях необходимости отыгрывать счeт это приведeт к риску в тыле. Испанцы действуют более сбалансированно и способны использовать каждую ошибку соперника. Оптимальный сценарий – победа хозяев при низкой результативности.

Рекомендованные ставки