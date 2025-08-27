Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Райо Вальекано» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.60

27 августа 2025 9:27
Райо Вальекано - Неман
28 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку

28 августа на стадионе «Кампо де Вальекас» состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций, где «Райо Вальекано» примет белорусский «Неман». Первая встреча завершилась минимальной победой испанцев 1:0, и теперь хозяева находятся в выгодном положении перед домашней игрой.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб показывает неплохую форму на старте сезона. В последних пяти матчах команда забила 9 и пропустила 5 мячей, что соответствует средним показателям 1.80 забитого и 1.00 пропущенного за игру. «Райо» уверенно чувствует себя дома – не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно забивает. Сильной стороной команды является быстрый переход в атаку и умение использовать ошибки соперников. Несмотря на поражение от «Атлетика» в Примере, коллектив сохраняет баланс и готов закрыть задачу выхода в групповой этап.

«Неман»

Белорусский клуб сумел пройти несколько квалификационных раундов, но в противостоянии с более опытным соперником столкнулся с ограничениями. В последних пяти матчах «Неман» забил 6 и пропустил также 6 мячей, в среднем – 1.20 забитого и 1.20 пропущенного за игру. Команда умеет навязывать борьбу и не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей в еврокубках. При этом в игре против «Райо» проявились трудности в атаке: создать достаточное количество моментов не удалось, а реализация остаeтся слабым местом.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Победа 1:0 в первой встрече
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних игр

«Неман»

  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей ЛК
  • 6 голов за последние 5 встреч
  • Пропускает в среднем более гола за игру

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Лига конференций, 4 раунд
Неман
0 : 1
21.08.2025
Райо Вальекано

Прогноз на матч

«Райо Вальекано» имеет явное преимущество в классе и за счeт домашнего поля должен контролировать игру. «Неман» попытается сыграть надeжно в обороне и дождаться момента, но в условиях необходимости отыгрывать счeт это приведeт к риску в тыле. Испанцы действуют более сбалансированно и способны использовать каждую ошибку соперника. Оптимальный сценарий – победа хозяев при низкой результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 1.60
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • «Обе команды забьют – нет» – коэффициент 1.80

1.60
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Неман Райо Вальекано
Другие прогнозы
27.08.2025
16:15
2.05
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Крылья Советов - Динамо
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
18:30
1.65
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Сочи - Краснодар
Победа «Краснодара»
27.08.2025
19:30
1.95
Лига Европы, 4 раунд
АЕК - Бранн
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
19:45
2.05
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах - Ференцварош
Победа «Карабаха»
27.08.2025
19:45
1.72
Лига конференций, 4 раунд
Рига - Спарта
Обе забьют
27.08.2025
20:45
1.80
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Балтика - ЦСКА
Победа ЦСКА
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 