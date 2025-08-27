28 августа во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» состоится ответный матч плей-офф Лиги Конференций, где «Фиорентина» примет украинское «Полесье». Первая встреча завершилась уверенной победой итальянцев со счeтом 3:0, и теперь хозяева имеют отличные шансы оформить выход в групповую стадию.

«Фиорентина»

Итальянский клуб подходит к матчу в статусе явного фаворита. «Фиорентина» не проигрывает дома уже десять матчей подряд, а в еврокубках демонстрирует стабильность в атаке – команда забивает в семи последних встречах. В последних пяти играх «фиалки» отличились пять раз и пропустили четыре, в среднем – 1.00 гола за матч в атаке и 0.80 в обороне. Несмотря на не самую яркую реализацию, дисциплина и контроль игры позволяют решать исход матчей. Важное преимущество – умение играть прагматично и сохранять концентрацию даже при большом преимуществе.

«Полесье»

Украинская команда испытывает серьeзные трудности на данном этапе сезона. «Полесье» проиграло четыре последних матча подряд и в последних пяти встречах забило лишь четыре мяча при восьми пропущенных, что даeт средние показатели – 0.80 забитого и 1.60 пропущенного за игру. Команда стабильно пропускает и слабо справляется с давлением соперников, особенно в выездных матчах. Несмотря на стремление играть активно, не хватает кадровой глубины и опыта, что делает задачу успешного выступления в Италии крайне сложной.

Факты о командах

«Фиорентина»

Не проигрывает в 10 последних домашних матчах

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 матчах подряд в еврокубках

Победа 3:0 в первой встрече

«Полесье»

Проигрывает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

Слабая результативность в атаке

Прогноз на матч

Судьба противостояния во многом решена в первом матче: «Фиорентина» продемонстрировала класс и уверенно воспользовалась слабостями соперника. В ответной встрече итальянский клуб может позволить себе сыграть более спокойно, сохранив контроль и не рискуя в атаке. «Полесье» попытается уйти от поражения, но текущая форма и разница в уровне команд говорят о том, что хозяева вновь будут ближе к победе. Оптимальный сценарий – сухой успех «Фиорентины» и тотал меньше 3.5 голов.

Рекомендованные ставки