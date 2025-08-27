Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Райо Вальекано» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.70

27 августа 2025 8:40
Райо Вальекано - Неман
28 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку

28 августа на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдeт ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций между «Райо Вальекано» и «Неманом». Первая встреча завершилась минимальной победой испанской команды 1:0, что оставляет интригу в борьбе за выход в групповой этап.

«Райо Вальекано»

Испанский клуб находится в неплохой форме и демонстрирует уверенную игру в атаке. За последние пять встреч команда забила 9 голов, в среднем 1.80 за матч, и пропустила 5. В национальном первенстве «Райо» обыграл «Жирону», но уступил «Атлетику», показывая, что пока нестабилен в результатах. При этом дома клуб традиционно силeн – не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, а в еврокубках сумел добиться нужного результата в Гродно. Важным фактором является способность команды забивать практически в каждом матче: голы есть в 6 из 8 последних игр.

«Неман»

Белорусская команда доказала, что способна навязать борьбу, особенно в родных стенах. Однако в первой игре не удалось забить, что осложняет задачу на выезде. За последние пять матчей «Неман» забил 6 голов и пропустил столько же, в среднем 1.20 забитого и столько же пропущенного за встречу. Команда делает ставку на коллективную дисциплину, но регулярно допускает ошибки в защите. При этом «Неман» неплохо выступает в гостевых матчах Лиги Конференций – не проиграл в 7 из 9 последних встреч, что говорит о стойкости и умении играть на результат.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Победа 1:0 в первой игре против «Немана»
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних игр

«Неман»

  • В среднем: 1.20 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 6 голов за 5 последних матчей
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных игр Лиги Конференций
  • Сложности в реализации моментов против сильных соперников

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Лига конференций, 4 раунд
Неман
0 : 1
21.08.2025
Райо Вальекано

Прогноз на матч

«Райо Вальекано» получил небольшое, но важное преимущество и теперь постарается закрыть противостояние дома. Испанцы сильнее в атаке и обладают более качественным составом, что должно сказаться в ответной встрече. «Неман» попытается сыграть от обороны и использовать контратаки, но разница в классе велика. Вероятнее всего, хозяева выиграют с минимальным перевесом в счeте, при этом матч не станет слишком результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • «Обе команды забьют – нет» – коэффициент 1.75

1.70
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига конференций Неман Райо Вальекано
Другие прогнозы
27.08.2025
16:15
2.05
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Крылья Советов - Динамо
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
18:30
1.65
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Сочи - Краснодар
Победа «Краснодара»
27.08.2025
19:30
1.95
Лига Европы, 4 раунд
АЕК - Бранн
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
19:45
2.05
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах - Ференцварош
Победа «Карабаха»
27.08.2025
19:45
1.72
Лига конференций, 4 раунд
Рига - Спарта
Обе забьют
27.08.2025
20:45
1.80
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Балтика - ЦСКА
Победа ЦСКА
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 