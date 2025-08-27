28 августа на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдeт ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций между «Райо Вальекано» и «Неманом». Первая встреча завершилась минимальной победой испанской команды 1:0, что оставляет интригу в борьбе за выход в групповой этап.

«Райо Вальекано»

Испанский клуб находится в неплохой форме и демонстрирует уверенную игру в атаке. За последние пять встреч команда забила 9 голов, в среднем 1.80 за матч, и пропустила 5. В национальном первенстве «Райо» обыграл «Жирону», но уступил «Атлетику», показывая, что пока нестабилен в результатах. При этом дома клуб традиционно силeн – не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, а в еврокубках сумел добиться нужного результата в Гродно. Важным фактором является способность команды забивать практически в каждом матче: голы есть в 6 из 8 последних игр.

«Неман»

Белорусская команда доказала, что способна навязать борьбу, особенно в родных стенах. Однако в первой игре не удалось забить, что осложняет задачу на выезде. За последние пять матчей «Неман» забил 6 голов и пропустил столько же, в среднем 1.20 забитого и столько же пропущенного за встречу. Команда делает ставку на коллективную дисциплину, но регулярно допускает ошибки в защите. При этом «Неман» неплохо выступает в гостевых матчах Лиги Конференций – не проиграл в 7 из 9 последних встреч, что говорит о стойкости и умении играть на результат.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Победа 1:0 в первой игре против «Немана»

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних игр

«Неман»

В среднем: 1.20 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

6 голов за 5 последних матчей

Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных игр Лиги Конференций

Сложности в реализации моментов против сильных соперников

Прогноз на матч

«Райо Вальекано» получил небольшое, но важное преимущество и теперь постарается закрыть противостояние дома. Испанцы сильнее в атаке и обладают более качественным составом, что должно сказаться в ответной встрече. «Неман» попытается сыграть от обороны и использовать контратаки, но разница в классе велика. Вероятнее всего, хозяева выиграют с минимальным перевесом в счeте, при этом матч не станет слишком результативным.

Рекомендованные ставки