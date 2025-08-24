25 августа 2025 года в 17:00 пройдет матч 6-го тура в Первой лиге. «Урал»
будет принимать в Екатеринбурге ульяновскую «Волгу».
«Урал»
Урал» под руководством Мирослава Ромащенко уверенно начал сезон 2025/26, став одним из главных претендентов на возвращение в РПЛ после неудачи в стыковых матчах прошлого сезона.
«Шмели» набрали 12 очков из 15 возможных и идут в зоне прямого повышения в классе, занимая второе место. Выше только безупречный (с точки зрения результатов) «Факел».
Последние три игры:
- Торпедо – Урал 1:0
- Енисей – Урал 0:2
- Урал – Родина 2:1
«Волга»
Подопечные Михаила Белова показывают нестабильные результаты. В активе «Волги» лишь 4 зачетных балла. Ульяновцы склонны к матчам с минимальной разницей в счете: три из пяти игр сезона завершились с разницей в один гол.
Последние три игры:
- Волга – СКА-Хабаровск 1:0
- Челябинск – Волга 1:0
- Чайка – Волга 1:1
Очные встречи:
- Волга – Урал 0:3
- Урал – Волга 2:1
- Волга – Урал 1:0
Прогноз на матч «Урал» – «Волга»
«Урал» является явным фаворитом благодаря мощной домашней серии, качественному составу и мотивации после совершенно неожиданного поражения в матче с кризисным «Торпедо». Полагаем, команда из Екатеринбурга оправдает свой статус и возьмет три очка в не самом результативном поединке.
Прогноз: тотал меньше 2,5. Коэффициент – 1.79. Прогноз на точный счет – 1:0.