25 августа 2025 года в 17:00 пройдет матч 6-го тура в Первой лиге. «Урал»

будет принимать в Екатеринбурге ульяновскую «Волгу».

«Урал»

Урал» под руководством Мирослава Ромащенко уверенно начал сезон 2025/26, став одним из главных претендентов на возвращение в РПЛ после неудачи в стыковых матчах прошлого сезона.

«Шмели» набрали 12 очков из 15 возможных и идут в зоне прямого повышения в классе, занимая второе место. Выше только безупречный (с точки зрения результатов) «Факел».

Последние три игры:

Торпедо – Урал 1:0

Енисей – Урал 0:2

Урал – Родина 2:1

«Волга»

Подопечные Михаила Белова показывают нестабильные результаты. В активе «Волги» лишь 4 зачетных балла. Ульяновцы склонны к матчам с минимальной разницей в счете: три из пяти игр сезона завершились с разницей в один гол.

Последние три игры:

Волга – СКА-Хабаровск 1:0

Челябинск – Волга 1:0

Чайка – Волга 1:1

Очные встречи:

Волга – Урал 0:3

Урал – Волга 2:1

Волга – Урал 1:0

Прогноз на матч «Урал» – «Волга»

«Урал» является явным фаворитом благодаря мощной домашней серии, качественному составу и мотивации после совершенно неожиданного поражения в матче с кризисным «Торпедо». Полагаем, команда из Екатеринбурга оправдает свой статус и возьмет три очка в не самом результативном поединке.

Прогноз: тотал меньше 2,5. Коэффициент – 1.79. Прогноз на точный счет – 1:0.