«Урал» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.79

24 августа 2025 9:08
Урал - Волга
25 авг. 2025, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
25 августа 2025 года в 17:00 пройдет матч 6-го тура в Первой лиге. «Урал»

будет принимать в Екатеринбурге ульяновскую «Волгу».

«Урал»

Урал» под руководством Мирослава Ромащенко уверенно начал сезон 2025/26, став одним из главных претендентов на возвращение в РПЛ после неудачи в стыковых матчах прошлого сезона.

«Шмели» набрали 12 очков из 15 возможных и идут в зоне прямого повышения в классе, занимая второе место. Выше только безупречный (с точки зрения результатов) «Факел».

Последние три игры:

  • Торпедо – Урал 1:0
  • Енисей – Урал 0:2
  • Урал – Родина 2:1

«Волга»

Подопечные Михаила Белова показывают нестабильные результаты. В активе «Волги» лишь 4 зачетных балла. Ульяновцы склонны к матчам с минимальной разницей в счете: три из пяти игр сезона завершились с разницей в один гол.

Последние три игры:

  • Волга – СКА-Хабаровск 1:0
  • Челябинск – Волга 1:0
  • Чайка – Волга 1:1

Очные встречи:

  • Волга – Урал 0:3
  • Урал – Волга 2:1
  • Волга – Урал 1:0

Прогноз на матч «Урал» – «Волга»

«Урал» является явным фаворитом благодаря мощной домашней серии, качественному составу и мотивации после совершенно неожиданного поражения в матче с кризисным «Торпедо». Полагаем, команда из Екатеринбурга оправдает свой статус и возьмет три очка в не самом результативном поединке.

Прогноз: тотал меньше 2,5. Коэффициент – 1.79. Прогноз на точный счет – 1:0.

Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Волга Урал
