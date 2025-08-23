24 августа 2025 года в 21:45 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в итальянской Серии А. «Ювентус» будет принимать в Турине «Парму».
«Ювентус»
«Юве» решил оставить Игора Тудора в качестве тренера и проводит точечное усиление на трансферном рынке. Нельзя сказать, что «бьянконери» претерпели значительных изменений. На сегодня в составе остается даже отказывающийся от нового контракта Душан Влахович.
Последние три игры:
- Аталанта – Ювентус 1:2
- Боруссия Дортмунд – Ювентус 1:2
- Ювентус – Реджана 2:2
«Парма»
«Парма» напротив – лишилась наставника Кристиана Киву, который отбыл в «Интер». Его место занял 29-летний (!) Карлос Куэста. Это назначение можно назвать самым любопытным в Серии А на протяжении всего летнего ТО.
Последние три игры:
- Парма – Пескара 2:0
- Хайденхайм – Парма 2:1
- Парма – Про Верчелли 3:1
Очные встречи:
- Парма – Ювентус 1:0
- Ювентус – Парма 2:2
- Ювентус – Парма 3:1
Прогноз на матч «Ювентус» – «Парма»
«Парма» – не самый удобный соперник для «Юве», вот и сейчас хозяевам предстоит попотеть. Считаем, что «Парма» способна огорчить фаворита в контратаках.
Прогноз: обе забьют, кеф – 2.03. Прогноз на точный счет – 2:1.