24 августа 2025 года в 21:45 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в итальянской Серии А. «Ювентус» будет принимать в Турине «Парму».

«Ювентус»

«Юве» решил оставить Игора Тудора в качестве тренера и проводит точечное усиление на трансферном рынке. Нельзя сказать, что «бьянконери» претерпели значительных изменений. На сегодня в составе остается даже отказывающийся от нового контракта Душан Влахович.

Последние три игры:

Аталанта – Ювентус 1:2

Боруссия Дортмунд – Ювентус 1:2

Ювентус – Реджана 2:2

«Парма»

«Парма» напротив – лишилась наставника Кристиана Киву, который отбыл в «Интер». Его место занял 29-летний (!) Карлос Куэста. Это назначение можно назвать самым любопытным в Серии А на протяжении всего летнего ТО.

Последние три игры:

Парма – Пескара 2:0

Хайденхайм – Парма 2:1

Парма – Про Верчелли 3:1

Очные встречи:

Парма – Ювентус 1:0

Ювентус – Парма 2:2

Ювентус – Парма 3:1

Прогноз на матч «Ювентус» – «Парма»

«Парма» – не самый удобный соперник для «Юве», вот и сейчас хозяевам предстоит попотеть. Считаем, что «Парма» способна огорчить фаворита в контратаках.

Прогноз: обе забьют, кеф – 2.03. Прогноз на точный счет – 2:1.