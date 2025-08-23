Введите ваш ник на сайте
«Ювентус» - «Парма»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.03

23 августа 2025 13:06
Ювентус - Парма
24 авг. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 1 тур
24 августа 2025 года в 21:45 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в итальянской Серии А. «Ювентус» будет принимать в Турине «Парму».

«Ювентус»

«Юве» решил оставить Игора Тудора в качестве тренера и проводит точечное усиление на трансферном рынке. Нельзя сказать, что «бьянконери» претерпели значительных изменений. На сегодня в составе остается даже отказывающийся от нового контракта Душан Влахович.

Последние три игры:

  • Аталанта – Ювентус 1:2
  • Боруссия Дортмунд – Ювентус 1:2
  • Ювентус – Реджана 2:2

«Парма»

«Парма» напротив – лишилась наставника Кристиана Киву, который отбыл в «Интер». Его место занял 29-летний (!) Карлос Куэста. Это назначение можно назвать самым любопытным в Серии А на протяжении всего летнего ТО.

Последние три игры:

  • Парма – Пескара 2:0
  • Хайденхайм – Парма 2:1
  • Парма – Про Верчелли 3:1

Очные встречи:

  • Парма – Ювентус 1:0
  • Ювентус – Парма 2:2
  • Ювентус – Парма 3:1

Прогноз на матч «Ювентус» – «Парма»

«Парма» – не самый удобный соперник для «Юве», вот и сейчас хозяевам предстоит попотеть. Считаем, что «Парма» способна огорчить фаворита в контратаках.

Прогноз: обе забьют, кеф – 2.03. Прогноз на точный счет – 2:1.

Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Парма Ювентус
