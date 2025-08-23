Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 6.50

23 августа 2025 13:48
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
24 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Ничья
Сделать ставку

В воскресенье, 24 августа, во 2-м туре АПЛ сыграют «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 16:00 (мск).

«Кристал Пэлас»

Команда Оливера Гласнера начала сезон АПЛ с ничьей против «Челси» – 0:0. В четверг «орлы» обыграли «Фредрикстад» в Лиге конференций – 1:0.

Последние результаты «Кристал Пэлас»:

  • 21.08.25 «КП» – «Фредрикстад» – 1:0 Лига конференций;
  • 17.08.25 «Челси» – «КП» – 0:0 АПЛ;
  • 10.08.25 «КП» – «Ливерпуль» – 2:2, пен. 3:2 Суперкубок Англии.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем» в 1-м туре разобрался дома с «Брентфордом» – 3:1. У «лесников» дубль оформил Крис Вуд, еще 1 гол забил Дэн Ндойе.

Предыдущие результаты «Ноттингема»:

  • 17.08.25 «Ноттингем» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ;
  • 09.08.25 «Ноттингем» – «Аль-Кадисия» – 0:0 тов. матч;
  • 05.08.25 «Ноттингем» – «Фиорентина» – 0:0 тов. матч.

Очные встречи в АПЛ

  • 05.05.25 «КП» – «Ноттингем» – 1:1;
  • 21.10.24 «Ноттингем» – «КП» – 1:0;
  • 30.03.24 «Ноттингем» – «КП» – 1:1.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»

«Орлы» провели 3 официальных матча в разных турнирах и ни разу не проиграли. «Лесники» также уедут без победы. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.

6.50
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Кристал Пэлас
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 