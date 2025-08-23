23 августа 2025 13:48
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
24 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
В воскресенье, 24 августа, во 2-м туре АПЛ сыграют «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 16:00 (мск).
«Кристал Пэлас»
Команда Оливера Гласнера начала сезон АПЛ с ничьей против «Челси» – 0:0. В четверг «орлы» обыграли «Фредрикстад» в Лиге конференций – 1:0.
Последние результаты «Кристал Пэлас»:
- 21.08.25 «КП» – «Фредрикстад» – 1:0 Лига конференций;
- 17.08.25 «Челси» – «КП» – 0:0 АПЛ;
- 10.08.25 «КП» – «Ливерпуль» – 2:2, пен. 3:2 Суперкубок Англии.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем» в 1-м туре разобрался дома с «Брентфордом» – 3:1. У «лесников» дубль оформил Крис Вуд, еще 1 гол забил Дэн Ндойе.
Предыдущие результаты «Ноттингема»:
- 17.08.25 «Ноттингем» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ;
- 09.08.25 «Ноттингем» – «Аль-Кадисия» – 0:0 тов. матч;
- 05.08.25 «Ноттингем» – «Фиорентина» – 0:0 тов. матч.
Очные встречи в АПЛ
- 05.05.25 «КП» – «Ноттингем» – 1:1;
- 21.10.24 «Ноттингем» – «КП» – 1:0;
- 30.03.24 «Ноттингем» – «КП» – 1:1.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»
«Орлы» провели 3 официальных матча в разных турнирах и ни разу не проиграли. «Лесники» также уедут без победы. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.
