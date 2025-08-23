В воскресенье, 24 августа, во 2-м туре АПЛ сыграют «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 16:00 (мск).

«Кристал Пэлас»

Команда Оливера Гласнера начала сезон АПЛ с ничьей против «Челси» – 0:0. В четверг «орлы» обыграли «Фредрикстад» в Лиге конференций – 1:0.

Последние результаты «Кристал Пэлас»:

21.08.25 «КП» – «Фредрикстад» – 1:0 Лига конференций;

17.08.25 «Челси» – «КП» – 0:0 АПЛ;

10.08.25 «КП» – «Ливерпуль» – 2:2, пен. 3:2 Суперкубок Англии.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем» в 1-м туре разобрался дома с «Брентфордом» – 3:1. У «лесников» дубль оформил Крис Вуд, еще 1 гол забил Дэн Ндойе.

Предыдущие результаты «Ноттингема»:

17.08.25 «Ноттингем» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ;

09.08.25 «Ноттингем» – «Аль-Кадисия» – 0:0 тов. матч;

05.08.25 «Ноттингем» – «Фиорентина» – 0:0 тов. матч.

Очные встречи в АПЛ

05.05.25 «КП» – «Ноттингем» – 1:1;

21.10.24 «Ноттингем» – «КП» – 1:0;

30.03.24 «Ноттингем» – «КП» – 1:1.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»

«Орлы» провели 3 официальных матча в разных турнирах и ни разу не проиграли. «Лесники» также уедут без победы. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.