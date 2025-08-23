Второй тур Ла Лиги подарит встречу на «Нуэво Карлос Тартьере», где «Реал Овьедо» примет мадридский «Реал». Для хозяев это шанс набрать первые очки после поражения на старте, тогда как гости стремятся закрепиться в лидирующей группе, продолжая победную серию.

«Реал Овьедо»

Клуб вернулся в Ла Лигу и сразу столкнулся с трудностями: поражение от «Вильярреала» (0:2) выявило как проблемы в атаке, так и недостаточную надeжность обороны. В последних пяти матчах команда забила всего трижды, что отражает ограниченный потенциал впереди. При этом защита действует относительно стабильно, в среднем пропуская по одному мячу за игру. «Овьедо» делает ставку на дисциплину и домашний фактор, ведь в родных стенах команда традиционно цепляется за результат и редко проигрывает.

«Реал»

Мадридцы начали сезон с минимальной победы над «Осасуной» (1:0). Серия из четырeх побед подряд в Ла Лиге подтверждает их высокую форму. В последних 15 матчах в чемпионате «Реал» неизменно забивает, а три последних тура команда провела на ноль в обороне. За пять последних игр – девять забитых и шесть пропущенных мячей, что показывает баланс между атакой и защитой. Однако гостевые поединки могут быть сложнее, и тренерский штаб явно будет осторожен в начале сезона, особенно на фоне плотного графика.

Факты о командах

«Реал Овьедо»

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.60 гола за игру

Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей

Забивает в 13 из 15 последних матчей против сильных соперников

«Реал»

Побеждает в 4 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 17 из 19 последних матчей

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Не пропускает в 3 последних матчах чемпионата

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Реал»

Судя по статистике, хозяева будут пытаться сыграть максимально плотно в обороне и использовать редкие контратаки, но против такого соперника, как «Реал», этого будет недостаточно. Мадридская команда находится в серии побед, обладает надeжной обороной и стабильной атакой. «Овьедо» может рассчитывать лишь на локальные эпизоды, но доминировать на протяжении всего матча будет «Реал». Наиболее вероятный сценарий – победа гостей в результативной встрече с небольшим перевесом.

Рекомендованные ставки

Победа «Реала» и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.85

Рекомендация: ставка на победу «Реала» и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.85