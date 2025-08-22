23 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в немецкой Бундеслиге. В Леверкузене «Хоффенхайм» попробует навязать борьбу местному «Байеру».
«Байер»
Летом в «Байере» произошла плановая смена наставника. Вместо Хаби Алонсо, который ушел в «Реал», был назначен Эрик тен Хаг.
Также «Байер» потерял несколько важнейших исполнителей – Флориан Виртц отбыл в «Ливерпуль», по тому же маршруту проследовал и Жереми Фримпонг. Хавбек Джака отправился в «Сандерленд», а форвард Бонифейс – в «Милан».
Последние три игры:
- Зонненхоф – Байер 0:4
- Челси – Байер 2:0
- Байер – Пиза 3:0
«Хоффенхайм»
«Хоффе» также пережил рокировку на тренерском мостике. Новым рулевым стал Кристиан Ильцер. В предсезонке «крестьяне» впечатлили, выиграв все шесть товарищеских матчей с общим счeтом 21:7.
Последние три игры:
- Ганза – Хоффенхайм 0:4
- Хоффенхайм – Мец 8:0
- Вердер – Хоффенхайм 0:3
Очные встречи:
- Байер – Хоффенхайм 3:1
- Хоффенхайм – Байер 1:4
- Байер – Хоффенхайм 2:1
Прогноз на матч «Байер» – «Хоффенхайм»
«Байер» остается большой командой, однако «фармацевты» переживают масштабную перестройку. Считаем, что у гостей будет шанс воспользоваться ситуацией и зацепиться за очки. Также ждем весьма результативного футбола.
Прогноз: тотал матча больше 3 голов, кеф – 1.77. Прогноз на счет: 2:1, 2:2.