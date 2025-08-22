Введите ваш ник на сайте
«Байер» - «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.77

22 августа 2025 17:55
Байер - Хоффенхайм
23 авг. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Тотал матча больше 3 голов
Сделать ставку

23 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в немецкой Бундеслиге. В Леверкузене «Хоффенхайм» попробует навязать борьбу местному «Байеру».

«Байер»

Летом в «Байере» произошла плановая смена наставника. Вместо Хаби Алонсо, который ушел в «Реал», был назначен Эрик тен Хаг.

Также «Байер» потерял несколько важнейших исполнителей – Флориан Виртц отбыл в «Ливерпуль», по тому же маршруту проследовал и Жереми Фримпонг. Хавбек Джака отправился в «Сандерленд», а форвард Бонифейс – в «Милан».

Последние три игры:

  • Зонненхоф – Байер 0:4
  • Челси – Байер 2:0
  • Байер – Пиза 3:0

«Хоффенхайм»

«Хоффе» также пережил рокировку на тренерском мостике. Новым рулевым стал Кристиан Ильцер. В предсезонке «крестьяне» впечатлили, выиграв все шесть товарищеских матчей с общим счeтом 21:7.

Последние три игры:

  • Ганза – Хоффенхайм 0:4
  • Хоффенхайм – Мец 8:0
  • Вердер – Хоффенхайм 0:3

Очные встречи:

  • Байер – Хоффенхайм 3:1
  • Хоффенхайм – Байер 1:4
  • Байер – Хоффенхайм 2:1

Прогноз на матч «Байер» – «Хоффенхайм»

«Байер» остается большой командой, однако «фармацевты» переживают масштабную перестройку. Считаем, что у гостей будет шанс воспользоваться ситуацией и зацепиться за очки. Также ждем весьма результативного футбола.

Прогноз: тотал матча больше 3 голов, кеф – 1.77. Прогноз на счет: 2:1, 2:2.

1.77
Тотал матча больше 3 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Байер
