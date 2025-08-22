23 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится матч второго тура нового сезона в испанской Ла Лиге. Встретятся неудачно стартовавшие «Мальорка» и «Сельта».
«Мальорка»
«Островитяне» начали кампанию с провала в домашнем поединке с «Барселоной». «Мальорка» была разромлена со счетом 0:3 и теперь попробует реабилитироваться в матче с куда более скромным и удобоваримым соперником.
Последние три игры:
- Мальорка – Барселона 0:3
- Мальорка – Гамбург 2:0
- Побленсе – Мальорка 0:2
«Сельта»
Команда из Виго очень расстроила свою родную публику, потерпев поражение в домашней встрече с «Хетафе». «Сельта» выглядела откровенно беззубо и не смогла навязать борьбу неуступчивому оппоненту.
Последние три игры:
- Сельта – Хетафе 0:2
- Вулверхэмптон – Сельта 0:1
- Витория Гимараэш – Сельта 1:0
Очные встречи:
- Мальорка – Сельта 1:2
- Сельта – Мальорка 2:0
- Мальорка – Сельта 1:1
Прогноз на матч «Мальорка» – «Сельта»
Нас ожидает поединок +/– равных по классу команд. Вероятнее всего будет много борьбы при небольшом количестве забитых мячей. Если же говорить об исходе, то отдаем предпочтение «островитянам», которые едва ли захотят начинать кампанию с двух «баранок» на своем поле.
Прогноз: победа «Мальорки» с форой 0, коэффициент – 2.08, прогноз на точный счет 1:0.