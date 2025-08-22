Введите ваш ник на сайте
«Мальорка» - «Сельта»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 2.08

22 августа 2025 17:30
Мальорка - Сельта
23 авг. 2025, суббота 18:00 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Мальорки» с форой 0
Сделать ставку

23 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится матч второго тура нового сезона в испанской Ла Лиге. Встретятся неудачно стартовавшие «Мальорка» и «Сельта».

«Мальорка»

«Островитяне» начали кампанию с провала в домашнем поединке с «Барселоной». «Мальорка» была разромлена со счетом 0:3 и теперь попробует реабилитироваться в матче с куда более скромным и удобоваримым соперником.

Последние три игры:

  • Мальорка – Барселона 0:3
  • Мальорка – Гамбург 2:0
  • Побленсе – Мальорка 0:2

«Сельта»

Команда из Виго очень расстроила свою родную публику, потерпев поражение в домашней встрече с «Хетафе». «Сельта» выглядела откровенно беззубо и не смогла навязать борьбу неуступчивому оппоненту.

Последние три игры:

  • Сельта – Хетафе 0:2
  • Вулверхэмптон – Сельта 0:1
  • Витория Гимараэш – Сельта 1:0

Очные встречи:

  • Мальорка – Сельта 1:2
  • Сельта – Мальорка 2:0
  • Мальорка – Сельта 1:1

Прогноз на матч «Мальорка» – «Сельта»

Нас ожидает поединок +/– равных по классу команд. Вероятнее всего будет много борьбы при небольшом количестве забитых мячей. Если же говорить об исходе, то отдаем предпочтение «островитянам», которые едва ли захотят начинать кампанию с двух «баранок» на своем поле.

Прогноз: победа «Мальорки» с форой 0, коэффициент – 2.08, прогноз на точный счет 1:0.

2.08
Победа «Мальорки» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Сельта Мальорка
