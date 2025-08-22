В субботу, 23 августа, во 2-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Лидс». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 19:30 (мск).

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты в 1-м туре в гостях минимально обыграла «МЮ» – 1:0, хотя большую часть игры преимущество было за манкунианцами. Единственный мяч забил Рикардо Калафьори.

Последние результаты «Арсенала»:

17.08.25 «МЮ» – «Арсенал» – 0:1 АПЛ;

06.08.25 «Арсенал» – «Вильярреал» – 2:3 тов. матч;

31.07.25 «Арсенал» – «Тоттенхэм» – 0:1 тов. матч.

«Лидс»

«Лидс» в первом туре вырвал домашнюю победу у «Эвертона» – 1:0. Подопечные Даниеля Фарке выглядели лучше и заслуженно забрали 3 очка.

Предыдущие результаты «Лидса»:

18.08.25 «Лидс» – «Эвертон» – 1:0 АПЛ;

09.08.25 «Лидс» – «Милан» – 1:1 тов. матч;

02.08.25 «Лидс» – «Вильярреал» – 1:1 тов. матч.

Очные встречи

01.04.23 «Арсенал» – «Лидс» – 4:1 АПЛ;

16.10.22 «Лидс» – «Арсенал» – 0:1 АПЛ;

08.05.22 «Арсенал» – «Лидс» – 2:1 АПЛ;

18.12.21 «Лидс» – «Арсенал» – 1:4 АПЛ;

26.10.21 «Арсенал» – «Лидс» – 2:0 Кубок лиги.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Лидс»

На своем поле «Арсенал» должен сыграть более убедительно. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 6.50.