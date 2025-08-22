22 августа 2025 17:50
Арсенал - Лидс
23 авг. 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 2 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 23 августа, во 2-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Лидс». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 19:30 (мск).
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты в 1-м туре в гостях минимально обыграла «МЮ» – 1:0, хотя большую часть игры преимущество было за манкунианцами. Единственный мяч забил Рикардо Калафьори.
Последние результаты «Арсенала»:
- 17.08.25 «МЮ» – «Арсенал» – 0:1 АПЛ;
- 06.08.25 «Арсенал» – «Вильярреал» – 2:3 тов. матч;
- 31.07.25 «Арсенал» – «Тоттенхэм» – 0:1 тов. матч.
«Лидс»
«Лидс» в первом туре вырвал домашнюю победу у «Эвертона» – 1:0. Подопечные Даниеля Фарке выглядели лучше и заслуженно забрали 3 очка.
Предыдущие результаты «Лидса»:
- 18.08.25 «Лидс» – «Эвертон» – 1:0 АПЛ;
- 09.08.25 «Лидс» – «Милан» – 1:1 тов. матч;
- 02.08.25 «Лидс» – «Вильярреал» – 1:1 тов. матч.
Очные встречи
- 01.04.23 «Арсенал» – «Лидс» – 4:1 АПЛ;
- 16.10.22 «Лидс» – «Арсенал» – 0:1 АПЛ;
- 08.05.22 «Арсенал» – «Лидс» – 2:1 АПЛ;
- 18.12.21 «Лидс» – «Арсенал» – 1:4 АПЛ;
- 26.10.21 «Арсенал» – «Лидс» – 2:0 Кубок лиги.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Лидс»
На своем поле «Арсенал» должен сыграть более убедительно. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 6.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб