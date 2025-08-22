23 августа на стадионе «Велодром» состоится центральный поединок второго тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» примет «Париж». Матч обещает быть принципиальным: обе команды стартовали с поражений и теперь будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Марсель»

Клуб начал сезон с неудачи, уступив на выезде «Ренну» со счeтом 0:1. Несмотря на поражение, команда продемонстрировала привычную активность в атаке и старалась контролировать мяч. В последних пяти встречах «Марсель» забил 7 мячей, что соответствует среднему показателю 1,4 гола за игру. Однако оборона остаeтся уязвимой: серия из четырeх подряд матчей с пропущенными голами подтверждает проблемы в линии защиты. При этом стоит отметить, что «Марсель» отличается высокой стабильностью на дистанции: клуб не проигрывает в 11 из 13 последних матчей чемпионата.

«Париж»

Столичный коллектив также начал чемпионат с поражения, уступив «Анже» 0:1. Однако общая форма «Парижа» выглядит более уверенной: за последние пять игр команда забила 10 мячей и пропустила 5, что указывает на агрессивный атакующий стиль. Средний показатель результативности – 2 гола за матч, при этом в четырeх последних встречах команда неизменно позволяла соперникам забить. На выезде «Париж» традиционно силeн – в шести из восьми последних игр в Лиге 1 он не проигрывал, что делает его фаворитом предстоящего поединка.

Факты о командах

«Марсель»

Поражение от «Ренна» 0:1 в первом туре

Пропускает в 11 последних матчах Лиги 1

7 голов в последних 5 встречах

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

«Париж»

Поражение от «Анже» 0:1 в первом туре

10 голов за 5 последних игр

Пропускает в 4 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных встреч

Прогноз на матч «Марсель» – «Париж»

Обе команды начали сезон с осечек, и предстоящая встреча станет проверкой характера. «Марсель» силeн дома и почти всегда находит возможность отличиться, но нестабильная оборона может стать серьeзной проблемой. «Париж» выглядит более атакующим и разнообразным в атаке, что даeт гостям преимущество. Ожидается результативный матч с обилием моментов, но выше шансы на успех именно у «Парижа», который умеет добиваться результата на выезде.

Рекомендованные ставки