«Марсель» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 2.10

22 августа 2025 9:05
Марсель - Париж
23 авг. 2025, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
23 августа на стадионе «Велодром» состоится центральный поединок второго тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» примет «Париж». Матч обещает быть принципиальным: обе команды стартовали с поражений и теперь будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Марсель»

Клуб начал сезон с неудачи, уступив на выезде «Ренну» со счeтом 0:1. Несмотря на поражение, команда продемонстрировала привычную активность в атаке и старалась контролировать мяч. В последних пяти встречах «Марсель» забил 7 мячей, что соответствует среднему показателю 1,4 гола за игру. Однако оборона остаeтся уязвимой: серия из четырeх подряд матчей с пропущенными голами подтверждает проблемы в линии защиты. При этом стоит отметить, что «Марсель» отличается высокой стабильностью на дистанции: клуб не проигрывает в 11 из 13 последних матчей чемпионата.

«Париж»

Столичный коллектив также начал чемпионат с поражения, уступив «Анже» 0:1. Однако общая форма «Парижа» выглядит более уверенной: за последние пять игр команда забила 10 мячей и пропустила 5, что указывает на агрессивный атакующий стиль. Средний показатель результативности – 2 гола за матч, при этом в четырeх последних встречах команда неизменно позволяла соперникам забить. На выезде «Париж» традиционно силeн – в шести из восьми последних игр в Лиге 1 он не проигрывал, что делает его фаворитом предстоящего поединка.

Факты о командах

«Марсель»

  • Поражение от «Ренна» 0:1 в первом туре
  • Пропускает в 11 последних матчах Лиги 1
  • 7 голов в последних 5 встречах
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

«Париж»

  • Поражение от «Анже» 0:1 в первом туре
  • 10 голов за 5 последних игр
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных встреч

Прогноз на матч «Марсель» – «Париж»

Обе команды начали сезон с осечек, и предстоящая встреча станет проверкой характера. «Марсель» силeн дома и почти всегда находит возможность отличиться, но нестабильная оборона может стать серьeзной проблемой. «Париж» выглядит более атакующим и разнообразным в атаке, что даeт гостям преимущество. Ожидается результативный матч с обилием моментов, но выше шансы на успех именно у «Парижа», который умеет добиваться результата на выезде.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Парижа» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Париж Марсель
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
18+
