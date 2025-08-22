Введите ваш ник на сайте
«Шинник» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.77

22 августа 2025 9:43
Шинник - Родина
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
ичья или победа «Родины» (Х2)


В матче 6-го тура Первой лиги 23 августа на стадионе «Шинник» встретятся два аутсайдера старта сезона. Хозяева набрали всего четыре очка за пять туров и находятся на 15-й строчке. Гости из «Родины» идут ещe ниже – у них три очка и последнее место. Обе команды не показывают стабильности в атаке, а оборона часто допускает ошибки. Встреча обещает быть упорной, и для обеих команд станет возможностью прервать неудачные серии и попытаться выбраться со дна таблицы.

«Шинник»

После победы над «Чайкой» со счeтом 2:1 в последнем туре, «Шинник» прервал серию из четырeх матчей без побед. Тем не менее, общая картина остаeтся тревожной: команда пропускает в каждом из 17 последних матчей Первой лиги. Особенно слабой выглядит игра в обороне дома – «Шинник» проиграл последние четыре матча на своeм стадионе, забивая при этом очень редко. За последние пять туров команда отметилась только тремя голами, что говорит о проблемах в завершающей стадии атак.

«Родина»

Гостевая команда пока не выигрывала в этом сезоне и набрала всего три очка за пять туров. В последнем матче с «Уфой» удалось сыграть на ноль, но при этом атака вновь не реализовала свои моменты. «Родина» в целом выглядит немного лучше в атаке, чем соперник, забивая чуть больше одного гола за два матча. Но оборона также даeт сбои – семь пропущенных голов за пять туров. Команда не может победить уже восемь матчей подряд и находится в затяжном кризисе формы.

Факты о командах

«Шинник»

  • Пропускает в 17 матчах подряд в Первой лиге
  • Забил всего 3 мяча за последние 5 матчей
  • Проиграл 4 последних домашних матча
  • В среднем забивает 0.60 и пропускает 1.20 гола за игру в последних 5 турах

«Родина»

  • Не выигрывает 8 матчей подряд
  • Пропустила 7 голов за последние 5 матчей
  • В среднем забивает 0.80 и пропускает 1.40 гола за игру
  • Не может победить в турнире с начала сезона

Личные встречи
17% (1)
33% (2)
50% (3)
8
Забитых мячей
12
1.33
В среднем за матч
2
4:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 34 тур
Родина
6 : 2
24.05.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 6 тур
Шинник
0 : 0
17.08.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
0 : 2
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 11 тур
Родина
1 : 4
23.09.2023
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Родина
2 : 1
05.03.2023
Шинник
Россия. Первая лига, 5 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2022
Родина
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды находятся в кризисе, и встреча между ними – шанс набрать столь необходимые очки. «Шинник» не выигрывает дома, а «Родина» не выигрывает вовсе. В такой ситуации важную роль сыграет фактор мотивации и минимальное преимущество в атакующих действиях. Гости выглядят немного стабильнее в нападении и не проигрывают «Шиннику» в последних встречах. С высокой вероятностью матч получится закрытым, но с небольшим перевесом в пользу гостей. Ожидается, что «Родина» как минимум не проиграет.

Рекомендованные ставки

  • Ничья или победа «Родины» (Х2) – коэффициент 1.77
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

1.77
ичья или победа «Родины» (Х2)

Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Родина Шинник
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
18+
