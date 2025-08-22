В матче 6-го тура Первой лиги 23 августа на стадионе «Шинник» встретятся два аутсайдера старта сезона. Хозяева набрали всего четыре очка за пять туров и находятся на 15-й строчке. Гости из «Родины» идут ещe ниже – у них три очка и последнее место. Обе команды не показывают стабильности в атаке, а оборона часто допускает ошибки. Встреча обещает быть упорной, и для обеих команд станет возможностью прервать неудачные серии и попытаться выбраться со дна таблицы.

«Шинник»

После победы над «Чайкой» со счeтом 2:1 в последнем туре, «Шинник» прервал серию из четырeх матчей без побед. Тем не менее, общая картина остаeтся тревожной: команда пропускает в каждом из 17 последних матчей Первой лиги. Особенно слабой выглядит игра в обороне дома – «Шинник» проиграл последние четыре матча на своeм стадионе, забивая при этом очень редко. За последние пять туров команда отметилась только тремя голами, что говорит о проблемах в завершающей стадии атак.

«Родина»

Гостевая команда пока не выигрывала в этом сезоне и набрала всего три очка за пять туров. В последнем матче с «Уфой» удалось сыграть на ноль, но при этом атака вновь не реализовала свои моменты. «Родина» в целом выглядит немного лучше в атаке, чем соперник, забивая чуть больше одного гола за два матча. Но оборона также даeт сбои – семь пропущенных голов за пять туров. Команда не может победить уже восемь матчей подряд и находится в затяжном кризисе формы.

Факты о командах

«Шинник»

Пропускает в 17 матчах подряд в Первой лиге

Забил всего 3 мяча за последние 5 матчей

Проиграл 4 последних домашних матча

В среднем забивает 0.60 и пропускает 1.20 гола за игру в последних 5 турах

«Родина»

Не выигрывает 8 матчей подряд

Пропустила 7 голов за последние 5 матчей

В среднем забивает 0.80 и пропускает 1.40 гола за игру

Не может победить в турнире с начала сезона

Прогноз на матч

Обе команды находятся в кризисе, и встреча между ними – шанс набрать столь необходимые очки. «Шинник» не выигрывает дома, а «Родина» не выигрывает вовсе. В такой ситуации важную роль сыграет фактор мотивации и минимальное преимущество в атакующих действиях. Гости выглядят немного стабильнее в нападении и не проигрывают «Шиннику» в последних встречах. С высокой вероятностью матч получится закрытым, но с небольшим перевесом в пользу гостей. Ожидается, что «Родина» как минимум не проиграет.

Рекомендованные ставки