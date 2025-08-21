Введите ваш ник на сайте
«Неман» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 21 августа с коэффициентом 1.62

21 августа 2025 9:14
Неман - Райо Вальекано
21 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Неманом» и «Райо Вальекано» состоится на нейтральном поле в Сегеде. Белорусская команда продолжает удивлять на европейской арене, но теперь им предстоит противостоять клубу из испанской Ла Лиги, который на старте сезона выглядит грозно. Оба коллектива показывают высокую результативность, что обещает открытую игру.

«Неман»

Клуб из Гродно достойно проходит отборочную стадию Лиги Конференций. После сенсационного вылета «Кошице» и разгрома «Урарту», команда также прошла «Клаксвик» благодаря уверенной домашней победе 2:0. На этом отрезке «Неман» стабильно забивает – 10 голов в пяти играх, при этом надeжно действует в обороне, пропустив лишь 5 мячей. Однако против клубов уровня Ла Лиги это испытание совершенно иного уровня.

«Райо Вальекано»

Испанский клуб демонстрирует отличную форму: победа в первом туре Ла Лиги над «Жироной» (3:1) подтвердила боеспособность коллектива. За последние пять матчей «Райо» набрал приличный ход, забив 14 голов и пропустив 5, включая три победы в товарищеских встречах. Атакующая линия работает стабильно – команда забивает в каждом из последних пяти матчей и в среднем наносит почти 3 гола за игру.

Факты о командах

«Неман»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в среднем 2.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 5 последних матчах подряд

Прогноз на матч

«Неман» уже показал, что способен бороться в еврокубках, но соперники уровня «Райо Вальекано» – это серьeзная проверка. Испанская команда в превосходной форме, забивает много и уверенно чувствует себя даже в выездных матчах. В таких условиях ожидать от белорусского клуба сенсации сложно. Вероятно, матч получится результативным: «Неман» способен отличиться при поддержке болельщиков, но «Райо» должен забивать больше и добиваться успеха.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 1.62
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.89

1.62
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Райо Вальекано Неман
