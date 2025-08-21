Введите ваш ник на сайте
«Полесье» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.72

21 августа 2025 9:51
Полесье - Фиорентина
21 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.72
Обе забьют
Сделать ставку

В четверг, 21 августа, в Словакии на нейтральном поле «Futbal Tatran Arena» пройдет первый матч плей-офф раунда Лиги Конференций между «Полесьем» и «Фиорентиной». Украинский дебютант еврокубков удивил проходом в решающую стадию квалификации, а теперь получит серьезную проверку в лице финалиста ЛК последних лет. Итальянцы готовились через спарринги с сильными соперниками и подойдут к матчу организованно. Обе команды в последних играх забивали регулярно, но и не избегали ошибок в обороне.

«Полесье»

Команда проводит дебютный сезон в Европе и уже преодолела два раунда квалификации. В каждом из четырeх матчей квалификации украинцы забивали, включая яркую домашнюю победу над «Пакшем» (3:0). Однако в УПЛ у клуба серия из двух поражений подряд, и в целом – три неудачи в последних пяти играх. При этом за этот отрезок «Полесье» отличилось 6 раз и пропустило 5. Коллектив демонстрирует высокий прессинг и атакующую смелость, но при этом нестабилен в обороне, особенно в концовках.

«Фиорентина»

«Фиалки» провели продуктивную предсезонку, сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Ноттингемом» (0:0), но уступив «Лестеру» (0:2). В еврокубках команда показывает открытую игру: в шести последних матчах ЛК подряд забивает и при этом стабильно пропускает. В последних пяти матчах общая разница – 6:3. Стиль – доминирующий, но с уязвимостью при быстрых атаках. Сейчас «Фиорентина» выглядит физически готовой, и даже в выездных играх старается играть первым номером.

Факты о командах

«Полесье»

  • Забивает в каждом еврокубковом матче
  • 3 поражения в последних 5 играх
  • 6 голов и 5 пропущенных за 5 матчей

«Фиорентина»

  • Не побеждает в 3 последних матчах ЛК
  • 6 игр ЛК подряд: и гол, и пропущенный
  • 6:3 – разница мячей за 5 матчей

Прогноз на матч

Обе команды часто играют с обменом голами: «Полесье» не боится идти вперeд, а «Фиорентина» стабильно создает моменты. При этом обе команды пропускают достаточно часто. Итальянцы по уровню выше, но игра пройдет на нейтральном поле, и дебютант способен воспользоваться шансом. Самый логичный выбор – ставка на обмен голами, особенно учитывая форму обеих атакующих линий.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.72
  • Фиорентина не проиграет и ТМ 3.5 – коэффициент 1.89

1.72
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Фиорентина Полесье
18+
