19 августа 2025 8:26
Ференцварош - Карабах
19 авг. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 4 раундПерейти в онлайн матча
Во вторник, 19 августа, в 4-м отборочном раунде Лиге чемпионов сыграют «Ференцварош» и «Карабах». Игра состоится в Будапеште, начало – в 22:00 (мск).
«Ференцварош»
«Ференцварош» занимает 4-е место после 4 туров нынешнего сезона Высшей лиге Венгрии. Подопечные Робби Кина во 2-м отборочном раунде ЛЧ одолели армянский «Ноа» (4:3, 2:1), а в 3-м – болгарский «Лудогорец» (3:0, 0:0).
Последние результаты «Ференцвароша»:
- 16.08.25 «Ференцварош» – «Академия Пушкаша» – 1:2;
- 12.08.25 «Ференцварош» – «Лудогорец» – 0:0;
- 09.08.25 «Ньиредьхаза» – «Ференцварош» – 1:4.
«Карабах»
«Карабах» в в прошлом сезоне стал чемпионом Азербайджана. Подопечные Гурбана Гурбанова во 2-м и 3-м отборочных раундах ЛЧ обыграли «Шелбурн» (3:0, 1:0) и «Шкендию» (1:0, 5:1) соответственно.
Предыдущие результаты «Карабаха»:
- 12.08.25 «Карабах» – «Шкендия» – 5:1;
- 05.08.25 «Шкендия» – «Карабах» – 0:1;
- 30.07.25 «Карабах» – «Шелбурн» – 1:0.
Очные встречи в ЛЧ:
- 09.08.22 «Ференцварош» – «Карабах» – 1:3;
- 03.08.22 «Карабах» – «Ференцварош» – 1:1.
Прогноз на матч «Ференцварош» – «Карабах»
«Ференцварош» не допустит повторения истории 2022 года. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.
