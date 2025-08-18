19 августа в рамках 2 раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Калуга» примет на своeм поле «Амкал». Оба коллектива выступают в низших дивизионах, но находятся в разных игровых кондициях. «Калуга» уверенно чувствует себя во Второй лиге А и выглядит организованной командой, тогда как «Амкал» на фоне переизбытка пропущенных мячей демонстрирует нестабильность в обороне. Команды идут разными путями – одна строит свою игру через системность, вторая пытается нащупать баланс в результате и содержании.

«Калуга»

«Калуга» подходит к игре в хорошем тонусе. За пять последних матчей команда одержала три победы, забив шесть голов. Особенно выделяется недавняя победа над «Родиной-2» со счeтом 1:0. Команда стабильно забивает – в шести подряд матчах «Калуга» обязательно поражала ворота соперников. В обороне команда также демонстрирует собранность: всего четыре пропущенных мяча за последние пять встреч. Показатель надeжности обороны особенно важен на фоне кубковых матчей, где ошибки могут стоить вылета. На своeм поле «Калуга» действует прагматично, не стремится к открытой игре и редко позволяет создавать моменты у своих ворот.

«Амкал»

«Амкал» провeл результативный матч в предыдущем этапе Кубка, обыграв «Квант» 3:1. Однако в целом игра команды вызывает вопросы. За последние пять матчей команда пропустила 13 мячей – это 2.6 гола в среднем за игру. Даже с учeтом соперников более высокого уровня, такие цифры говорят о системных проблемах в обороне. Зато атака продолжает действовать уверенно: в тех же пяти матчах «Амкал» забил шесть голов. Но нестабильность, особенно в матчах против профессиональных команд, даeт о себе знать. Учитывая выездной статус матча, «Амкалу» будет крайне сложно контролировать темп игры.

Факты о командах

«Калуга»

Забивает в 6 последних матчах

В последних 5 играх забито 6 мячей (в среднем 1.20 за игру)

В последних 5 играх пропущено 4 мяча (в среднем 0.80 за игру)

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Амкал»

Пропускает в 5 последних матчах

В последних 5 играх пропущено 13 мячей (в среднем 2.60 за игру)

В последних 5 играх забито 6 мячей (в среднем 1.20 за игру)

В предыдущем раунде Кубка обыграл «Квант» 3:1

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, «Калуга» выглядит более сбалансированным коллективом. Команда меньше пропускает, играет дисциплинированно и успешно реализует моменты. В то же время у «Амкала» большие проблемы в обороне, особенно против организованных команд. Сценарий матча может быть следующим: «Калуга» будет играть осторожно, используя ошибки соперника, и в итоге склонит чашу весов в свою пользу. Гости же, скорее всего, не выдержат давление и уступят.

Рекомендованные ставки