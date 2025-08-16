17 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится очередной поединок казахстанской Премьер-Лиги. «Астана» примет у себя дома «Улытау».

«Астана»

«Астана» продолжает оставаться одним из главных претендентов на чемпионский титул. Команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Кайрата» на три очка, но имея матч в запасе.

На неделе «Астана» вылетела из розыгрыша Лиги Конференций, не сумев пробиться в групповой этап. Казахстанский клуб уступил в обоих матчах швейцарской «Лозанне».

Последние три игры:

Астана – Лозанна 0:2

Лозанна – Астана 3:1

Зимбру – Астана 0:2

«Улытау»

«Улытау», в свою очередь, переживает сложный сезон. Команда занимает 12-ю строчку с 14 очками и отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (11:26). Серия без побед достигла семи матчей.

Последние три игры:

Улытау – Кызыл-Жар 1:1

Кайрат – Улытау 1:0

Окжетпес – Улытау 1:0

Очные встречи:

Улытау – Астана 0:2

Прогноз на матч «Астана» – «Улытау»

Победа столичного клуба выглядит практически неизбежной. «Улытау» не обладает достаточными ресурсами, чтобы противостоять атакующему потенциалу хозяев. Впрочем, считаем, что гости способны избежать разгрома, учитывая не лучшее моральное состояние «Астаны».

Прогноз: победа «Астаны» с форой +2,5, кеф – 1.46. Прогноз на точный счет: 2:0.