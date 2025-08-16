17 августа 2025 года в 18:15 по Москве состоится матч первого тура нового сезона во французской Лиге 1. «Метц» будет принимать амбициозный «Страсбур».

«Метц»

«Метц» возвращается в Лигу 1 после успешного сезона во втором дивизионе, где команда смогла завоевать повышение через стыковые матчи. «Метц» очень прилично выглядит на своем поле, что и будет важнейшим фактором не только в игре со «Страсбуром», но и на протяжении кампании в целом.

Последние три игры:

Хоффенхайм – Мец 8:0

Труа – Мец 0:1

Тионвиль – Мец 3:5

«Страсбур»

«Страсбур» провел прошлый сезон на высоком уровне, финишировав в верхней части турнирной таблицы и заработав путевку в еврокубки. В новой кампании клуб, который напрямую связан с владельцами «Челси», хочет, как минимум закрепить успех.

Последние три игры:

Майнц – Страсбур 0:0

Штурм Грац – Страсбур 2:3

Страсбур – Удинезе 1:2

Очные встречи:

Страсбур – Мец 2:1

Мец – Страсбур 0:1

Мец – Страсбур 0:2

Прогноз на матч «Метц» – «Страсбур»

«Страсбур» выглядит фаворитом за счет большего опыта в Лиге 1 и более сбалансированного состава. Однако «Метц» на своем поле способен дать бой, особенно если сможет реализовать моменты в контратаках. Вероятный исход – результативная ничья или минимальная победа «Страсбура».

Прогноз: победа «Страсбура» с форой 0, коэффициент – 1.67; прогноз на точный счет – 1:2.