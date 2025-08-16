Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сельта» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 5.50

16 августа 2025 15:11
Сельта - Хетафе
17 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
5.50
Победа «Сельты»
Сделать ставку

В воскресенье, 17 августа, в 1-м туре испанской Примеры сыграют «Сельта» и «Хетафе». Игра состоится в Виго, начало – в 18:00 (мск).

«Сельта»

Команда Клаудио Херальдеса в сезоне-2024/25 заняла в Примере 7-е место, набрав 55 очков. В межсезонье «Сельта» добыла 3 победы при 4 поражениях в товарищеских матчах.

Последние результаты «Сельты»:

  • 09.08.25 «Вулверхэмптон» – «Сельта» – 0:1;
  • 01.08.25 «Витория Гимараэш» – «Сельта» – 1:0;
  • 29.07.25 «Грассхоппер» – «Сельта» – 0:3.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 42 очка прошлом сезоне и занял 13-е место в Примере. В межсезонье подопечные Хосе Бордаласа не добыли ни одной победы в контрольных поединках – 3 ничьих, 2 поражения.

Предыдущие результаты «Хетафе»:

  • 09.08.25 «Лион» – «Хетафе» – 2:1;
  • 02.08.25 «Халл» Англия – «Хетафе» – 0:0;
  • 30.07.25 «Эльче» – «Хетафе» – 2:1.

Очные встречи в Примере

  • 24.05.25 «Хетафе» – «Сельта» – 1:2;
  • 04.11.24 «Сельта» – «Хетафе» – 1:0;
  • 11.02.24 «Хетафе» – «Сельта» – 3:2;
  • 08.10.23 «Сельта» – «Хетафе» – 2:2.

Прогноз на матч «Сельта» – «Хетафе»

На старте сезона тяжело предсказать форму команд, но шансы хозяев выглядят предпочтительнее. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 5.50.

5.50
Победа «Сельты»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Хетафе Сельта
Другие прогнозы
17.08.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Верес - Шахтер
Победа «Шахтера»
17.08.2025
15:45
1.70
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин - Ростов
Победа «Рубина»
17.08.2025
16:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ноттингем Форест - Брентфорд
X2 – «Брентфорд»
17.08.2025
16:00
2.16
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест - Лилль
1Х – «Брест» не проиграет
17.08.2025
16:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К - Челябинск
Обе забьют
17.08.2025
16:00
1.60
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси - Кристал Пэлас
Победа «Челси»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 