16 августа 2025 15:11
Сельта - Хетафе
17 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Испания. Примера, 1 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 17 августа, в 1-м туре испанской Примеры сыграют «Сельта» и «Хетафе». Игра состоится в Виго, начало – в 18:00 (мск).
«Сельта»
Команда Клаудио Херальдеса в сезоне-2024/25 заняла в Примере 7-е место, набрав 55 очков. В межсезонье «Сельта» добыла 3 победы при 4 поражениях в товарищеских матчах.
Последние результаты «Сельты»:
- 09.08.25 «Вулверхэмптон» – «Сельта» – 0:1;
- 01.08.25 «Витория Гимараэш» – «Сельта» – 1:0;
- 29.07.25 «Грассхоппер» – «Сельта» – 0:3.
«Хетафе»
«Хетафе» набрал 42 очка прошлом сезоне и занял 13-е место в Примере. В межсезонье подопечные Хосе Бордаласа не добыли ни одной победы в контрольных поединках – 3 ничьих, 2 поражения.
Предыдущие результаты «Хетафе»:
- 09.08.25 «Лион» – «Хетафе» – 2:1;
- 02.08.25 «Халл» Англия – «Хетафе» – 0:0;
- 30.07.25 «Эльче» – «Хетафе» – 2:1.
Очные встречи в Примере
- 24.05.25 «Хетафе» – «Сельта» – 1:2;
- 04.11.24 «Сельта» – «Хетафе» – 1:0;
- 11.02.24 «Хетафе» – «Сельта» – 3:2;
- 08.10.23 «Сельта» – «Хетафе» – 2:2.
Прогноз на матч «Сельта» – «Хетафе»
На старте сезона тяжело предсказать форму команд, но шансы хозяев выглядят предпочтительнее. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 5.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб