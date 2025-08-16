В воскресенье, 17 августа, в 1-м туре испанской Примеры сыграют «Сельта» и «Хетафе». Игра состоится в Виго, начало – в 18:00 (мск).

«Сельта»

Команда Клаудио Херальдеса в сезоне-2024/25 заняла в Примере 7-е место, набрав 55 очков. В межсезонье «Сельта» добыла 3 победы при 4 поражениях в товарищеских матчах.

Последние результаты «Сельты»:

09.08.25 «Вулверхэмптон» – «Сельта» – 0:1;

01.08.25 «Витория Гимараэш» – «Сельта» – 1:0;

29.07.25 «Грассхоппер» – «Сельта» – 0:3.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 42 очка прошлом сезоне и занял 13-е место в Примере. В межсезонье подопечные Хосе Бордаласа не добыли ни одной победы в контрольных поединках – 3 ничьих, 2 поражения.

Предыдущие результаты «Хетафе»:

09.08.25 «Лион» – «Хетафе» – 2:1;

02.08.25 «Халл» Англия – «Хетафе» – 0:0;

30.07.25 «Эльче» – «Хетафе» – 2:1.

Очные встречи в Примере

24.05.25 «Хетафе» – «Сельта» – 1:2;

04.11.24 «Сельта» – «Хетафе» – 1:0;

11.02.24 «Хетафе» – «Сельта» – 3:2;

08.10.23 «Сельта» – «Хетафе» – 2:2.

Прогноз на матч «Сельта» – «Хетафе»

На старте сезона тяжело предсказать форму команд, но шансы хозяев выглядят предпочтительнее. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 5.50.