17 августа 2025 года в 17:00 состоится очередной поединок российской Первой лиги. В гости к ульяновской «Волге» пожалует СКА-Хабаровск.

«Волга»

«Волга» Ульяновск пока не может похвастаться хорошими показателями. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице с одним зачетным баллом после четырeх туров, забив всего 3 гола и пропустив 6. Однако домашний стадион может дать команде дополнительную мотивацию, особенно после успеха в Кубке России, где «Волга» дошла до пятого раунда, обыграв «Ротор» по пенальти.

Последние три игры:

Челябинск – Волга 1:0

Чайка – Волга 1:1

Волга – КАМАЗ 1:2

СКА-Хабаровск

СКА идет в группе лидеров и занимает четвертое место в Первой лиге. Команда Алексея Поддубского не проигрывает в последних трeх матчах. Также СКА пока что не уступал на чужих стадионах в сезоне 2025/2026.

Последние три игры:

СКА – Чайка 1:1

СКА – Торпедо Москва 1:0

Енисей – СКА 1:2

Очные встречи:

СКА – Волга 1:1

Волга – СКА 1:1

СКА – Волга 2:1

Прогноз на матч «Волга» – СКА-Хабаровск

«СКА-Хабаровск» выглядит фаворитом благодаря лучшей форме и более опытному составу. «Волга», несмотря на домашний фактор, пока не демонстрирует стабильности, необходимой для победы над крепким соперником.

Прогноз: победа СКА-Хабаровск с форой 0, коэффициент – 1.5. Прогноз на точный счет: 0:1.