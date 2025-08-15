16 августа на стадионе «Локомотив» в Саратове состоится матч 5 тура Первой лиги, в котором «Сокол» примет «Ротор». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, однако их старт в сезоне складывается по-разному: хозяева пока не могут одержать первую победу, а гости уже набрали 7 очков и чувствуют себя увереннее.

«Сокол»

В прошлом туре саратовцы дома сыграли вничью с «Черноморцем» 1:1, продлив серию без побед в Первой лиге до четырeх матчей. После 4 туров у команды 3 очка и 12-е место в таблице. «Сокол» отличается достаточно надeжной обороной (всего 3 пропущенных мяча в 5 последних матчах, средний показатель – 0.60 за игру), но при этом испытывает серьeзные трудности в атаке – всего 2 гола за тот же отрезок (0.40 за игру). Команда регулярно навязывает борьбу соперникам, но не может реализовать свои моменты, что сдерживает набор очков.

«Ротор»

Волгоградцы в прошлом туре на своeм поле минимально обыграли «Уфу» 1:0, добыв вторую победу в чемпионате. Сейчас у них 7 очков и 7-я строчка в турнирной таблице. «Ротор» демонстрирует прагматичный футбол: в последних 5 матчах команда забила 4 гола (0.80 за игру) и пропустила всего 3 (0.60 за игру). При этом волгоградцы не проигрывают в 6 из 8 последних матчей, а их стабильность в обороне позволяет успешно набирать очки даже при скромной результативности.

Факты о командах:

«Сокол»

Не может выиграть в 4 последних матчах Первой лиги

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Ротор»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 8 последних матчах против «Сокола»

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Сокол» – «Ротор»

С учeтом статистики обе команды больше ориентированы на игру от обороны, чем на активное нападение. «Сокол» мало пропускает, но и мало забивает, а «Ротор» действует прагматично, используя редкие моменты для взятия ворот. Ожидается упорный матч с небольшим количеством голов, где решающим может стать один забитый мяч. При текущей форме и чуть большей стабильности гостей в наборе очков, они выглядят фаворитом встречи, но и ничейный исход остаeтся очень вероятным.

Рекомендованные ставки: