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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Сокол
Ротор - Сокол: обзор матча 16 марта 2025
Ротор
16.03.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Сокол
70'
Д. Лаврищев
88'
Д. Лаврищев
6'
З. Плиев (АГ)
31'
П. Забелин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Сокол
89'
Замена
А. Молодцов
️️️️
Д. Бегун
88'
Желтая карточка
Д. Бегун
ГОЛ! 2:2!
Д. Лаврищев
88'
79'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
Д. Сасин
79'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Г. Кантария
ГОЛ! 1:2!
Д. Лаврищев
70'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Н. Плотников
69'
Замена
Т. Касимов
️️️️
М. Турищев
64'
63'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
И. Порохов
Замена
Д. Таликин
️️️️
М. Мальцев
46'
34'
Желтая карточка
В. Ковачевич
31'
ГОЛ! 0:2!
П. Забелин
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
З. Плиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сокол
33
Никита Карабашев
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Илья Порохов
ПВ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
4-3-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
24
Клещенко
3
Швецов
3
Плиев
57
Болотов
6
Макаров
19
Плотников
24
Мальцев
7
Сафронов
90
Турищев
4-1-2-2-1
33
Карабашев
2
Чуриков
18
Лепский
5
Ковачевич
57
Бегун
8
Кантария
28
Забелин
18
Ндука
11
Порохов
77
Сасин
9
Вукич
24
Мальцев
97
Таликин
97
Таликин
24
Мальцев
19
Плотников
22
Завезен
22
Завезен
19
Плотников
90
Турищев
31
Касимов
31
Касимов
90
Турищев
57
Бегун
27
Молодцов
27
Молодцов
57
Бегун
77
Сасин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
77
Сасин
8
Кантария
20
Полубояринов
20
Полубояринов
8
Кантария
11
Порохов
7
Гурциев
7
Гурциев
11
Порохов
Остались в запасе
Ротор
Сокол
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Тимур Крайков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Ротор - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Ротор
- : -
06.12.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Ваге Чичилян (Бронницы)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Ростех Арена
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