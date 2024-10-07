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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Ротор
Сокол - Ротор: обзор матча 07 октября 2024
Сокол
07.10.2024, понедельник, 19:45
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
28'
М. Мальцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Ротор
Желтая карточка
В. Самко
90'
+2
Замена
Р. Ермолин
️️️️
Р. Чобанов
85'
84'
Замена
И. Соколов
️️️️
М. Мальцев
84'
Замена
Д. Таликин
️️️️
В. Морозов
77'
Замена
И. Пяткин
️️️️
Н. Плотников
77'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Т. Касимов
72'
Замена
Д. Лаврищев
️️️️
М. Агеев
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Р. Юзепчук
65'
Желтая карточка
Д. Сасин
64'
Замена
А. Гуз
️️️️
Д. Полубояринов
58'
Замена
В. Самко
️️️️
В. Бабаев
58'
33'
Желтая карточка
Т. Касимов
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Мальцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Косаревский
77
Юзепчук
27
Молодцов
13
Иванов
8
Дудиев
22
Чобанов
2
Чуриков
20
Полубояринов
11
Бабаев
9
Максименко
21
Карпицкий
4-1-3-2
13
Чагров
3
Плиев
5
Шумских
3
Швецов
28
Семенов
19
Плотников
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
13
Агеев
10
Морозов
20
Полубояринов
8
Гуз
8
Гуз
20
Полубояринов
22
Чобанов
69
Ермолин
69
Ермолин
22
Чобанов
11
Бабаев
70
Самко
70
Самко
11
Бабаев
77
Юзепчук
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Юзепчук
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
10
Морозов
97
Таликин
97
Таликин
10
Морозов
31
Касимов
22
Завезен
22
Завезен
31
Касимов
24
Мальцев
32
Соколов
32
Соколов
24
Мальцев
13
Агеев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
13
Агеев
Остались в запасе
Сокол
Ротор
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Алексей Бага
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Сокол - Ротор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
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