«Ливерпуль» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 15 августа с коэффициентом 1.40

14 августа 2025 21:00
Ливерпуль - Борнмут
15 авг. 2025, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
15 августа на «Энфилде» в Ливерпуле пройдeт матч первого тура Премьер-лиги, в котором хозяева примут «Борнмут». «Ливерпуль» начнeт сезон дома и постарается сразу добиться результата, который вернeт уверенность после неудач в концовке прошлого чемпионата. «Борнмут» выйдет на поле с целью навязать борьбу и продолжить положительную серию, начатую ещe в мае. Разница в классе команд очевидна, но статистика последних встреч и форма обеих сторон позволяют ожидать интригующую игру с голами.

«Ливерпуль»

Последний матч: 10.08.2025, Суперкубок – «Кристал Пэлас» 2–2 «Ливерпуль» (пен. 3–2). В Премьер-лиге команда не побеждает в 4 последних играх, однако отличается стабильной атакой, забивая в 17 матчах чемпионата подряд. За 5 последних встреч «Ливерпуль» забил 16 и пропустил 9 голов, что даeт средние показатели 3.20 и 1.80 за матч. Также команда пропускает в 5 последних играх Премьер-лиги. На «Энфилде» мерсисайдцы надeжны – 8 матчей без поражений в 10 последних, что является серьeзным психологическим преимуществом.

«Борнмут»

Последний матч: 09.08.2025, товарищеский – «Борнмут» 0–0 «Реал Сосьедад». В последних 5 официальных и товарищеских встречах команда забила 6 мячей и пропустила 5, что в среднем составляет 1.20 и 1.00 за игру. В Премьер-лиге «Борнмут» завершил прошлый сезон победой над «Лестером» 2:0, продемонстрировав умение надeжно играть в обороне и реализовывать свои моменты.

Факты о командах:

«Ливерпуль»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей
  • Не может выиграть в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 17 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 5 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх: 16 забитых, 9 пропущенных (средние показатели 3.20 и 1.80)

«Борнмут»

  • Победа 2:0 над «Лестером» в последнем матче Премьер-лиги
  • В последних 5 играх: 6 забитых, 5 пропущенных (в среднем 1.20 и 1.00)
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру
  • Демонстрирует стабильную игру в обороне в последних матчах

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Борнмут»

Домашний «Ливерпуль» с его атакующим потенциалом и поддержкой трибун выглядит фаворитом. Слабые места в обороне могут позволить «Борнмуту» создать моменты, но общая динамика и статистика указывают на высокие шансы хозяев. Ожидается открытая игра с опасными моментами у обоих ворот, однако инициативу и контроль матча должен сохранить «Ливерпуль».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ливерпуля» и обе команды забьют

Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Борнмут Ливерпуль
