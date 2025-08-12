Финал Суперкубка Европы пройдeт 13 августа на стадионе «Фриули» и сведeт лицом к лицу чемпиона Франции и обладателя Кубка чемпионов ПСЖ и победителя Лиги Европы – «Тоттенхэм». Парижане подходят к матчу в великолепной форме, практически не пропуская и демонстрируя уверенность в атаке. Лондонцы же показывают нестабильные результаты, но способны навязать борьбу за счeт организованной игры в обороне.

«ПСЖ»

Команда демонстрирует впечатляющую серию – 5 побед в последних матчах, в том числе над топ-соперниками. В последних 5 играх парижане забили 12 голов (в среднем 2,40 за матч) и пропустили всего 3 (0,60 в среднем). Особенно выделяется домашняя серия – 3 победы подряд без пропущенных мячей. В атаке ключевыми являются быстрые фланги и высокая реализация моментов, а оборона остаeтся стабильной благодаря сыгранности линии защиты.

«Тоттенхэм»

Лондонцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей, однако в товарищеских встречах этого лета команда выглядела неубедительно. В последних 5 матчах «Тоттенхэм» забил лишь 4 мяча (0,80 в среднем) и пропустил 7 (1,40 в среднем). В атаке команда сильно зависит от индивидуальных действий лидеров, а в обороне допускает ошибки при позиционных атаках соперников. Тем не менее, команда умеет сдерживать натиск и играть на результат против более сильных оппонентов.

Факты о командах

«ПСЖ»

Победа в 3 последних домашних матчах

2,40 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)

0,60 пропущенных мяча в среднем за игру (последние 5 матчей)

Не пропускает в 4 из 5 последних встреч

«Тоттенхэм»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

0,80 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)

1,40 пропущенных мяча в среднем за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм»

Судя по статистике, «ПСЖ» находится в оптимальной форме, сбалансировав атаку и оборону. «Тоттенхэм» же подходит к встрече с более скромными результатами в атаке и уязвимой защитой. Парижане, обладая высокой скоростью и вариативностью в атакующих действиях, способны контролировать ход игры и реализовать преимущество в классе. Ожидается, что «ПСЖ» забьeт минимум дважды и одержит победу в основное время.

Рекомендованные ставки