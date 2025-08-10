Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо» – «Спартак Кострома»: прогноз и ставки на матч 11 августа 2025 с коэффициентом 1.72

10 августа 2025 9:44
Торпедо - Спартак К
11 авг. 2025, понедельник 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
«Спартак Кострома» не проиграет
Сделать ставку

11 августа на «Арене Химки» состоится матч 4 тура Первой лиги, в котором «Торпедо» примет «Спартак Кострома». Для хозяев это шанс прервать длительную серию без побед, а гости постараются закрепиться в верхней половине таблицы. Оба коллектива имеют разные стартовые расклады: «Торпедо» пока испытывает проблемы с результативностью, а «Спартак Кострома» демонстрирует более стабильную игру в атаке, но не без огрехов в защите.

«Торпедо»

Старт сезона у команды не задался: всего 1 очко в трeх матчах и 15-е место в таблице. «Торпедо» не побеждает в восьми матчах подряд, включая концовку прошлого сезона. При этом оборона относительно надeжна – 4 пропущенных мяча за последние 5 встреч (0,8 в среднем), однако в атаке дела обстоят куда хуже – 2 забитых гола за тот же период. Лучший бомбардир – Глеб Шевченко (1 гол в 3 матчах).

«Спартак Кострома»

Команда начала сезон увереннее, имея 4 очка и занимая 8-ю строчку. В последних семи матчах «Спартак» проиграл лишь дважды. В атаке костромичи выглядят убедительнее соперника – 6 голов в последних 5 встречах (в среднем 1,2 за игру). Но оборона не всегда справляется: команда пропускает в каждом из последних пяти матчей. Лучший бомбардир – Денис Жилмостных (1 гол в 3 матчах).

Факты о командах

«Торпедо»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • 0,4 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0,8 гола за игру

«Спартак Кострома»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • 1,2 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Торпедо
0 : 1
11.08.2025
Спартак К

Прогноз на матч «Торпедо» – «Спартак Кострома»

С учeтом текущей формы команд, «Спартак Кострома» выглядит более стабильным в атаке и способен создать проблемы обороне хозяев. «Торпедо» попытается сыграть надeжно в защите, но низкая результативность вряд ли позволит рассчитывать на победу. Наиболее вероятный исход – гости не проиграют, а матч будет результативным в пределах 2–3 голов.

Рекомендованные ставки:

  • «Спартак Кострома» не проиграет – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 1.5 голов – коэффициент 1.55

1.72
«Спартак Кострома» не проиграет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Спартак К Торпедо
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 