11 августа на «Арене Химки» состоится матч 4 тура Первой лиги, в котором «Торпедо» примет «Спартак Кострома». Для хозяев это шанс прервать длительную серию без побед, а гости постараются закрепиться в верхней половине таблицы. Оба коллектива имеют разные стартовые расклады: «Торпедо» пока испытывает проблемы с результативностью, а «Спартак Кострома» демонстрирует более стабильную игру в атаке, но не без огрехов в защите.

«Торпедо»

Старт сезона у команды не задался: всего 1 очко в трeх матчах и 15-е место в таблице. «Торпедо» не побеждает в восьми матчах подряд, включая концовку прошлого сезона. При этом оборона относительно надeжна – 4 пропущенных мяча за последние 5 встреч (0,8 в среднем), однако в атаке дела обстоят куда хуже – 2 забитых гола за тот же период. Лучший бомбардир – Глеб Шевченко (1 гол в 3 матчах).

«Спартак Кострома»

Команда начала сезон увереннее, имея 4 очка и занимая 8-ю строчку. В последних семи матчах «Спартак» проиграл лишь дважды. В атаке костромичи выглядят убедительнее соперника – 6 голов в последних 5 встречах (в среднем 1,2 за игру). Но оборона не всегда справляется: команда пропускает в каждом из последних пяти матчей. Лучший бомбардир – Денис Жилмостных (1 гол в 3 матчах).

Факты о командах

«Торпедо»

Не выигрывает в 8 последних матчах

0,4 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0,8 гола за игру

«Спартак Кострома»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

1,2 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Россия. PARI Первая лига, 4 тур Торпедо 0 : 1 Спартак К

Прогноз на матч «Торпедо» – «Спартак Кострома»

С учeтом текущей формы команд, «Спартак Кострома» выглядит более стабильным в атаке и способен создать проблемы обороне хозяев. «Торпедо» попытается сыграть надeжно в защите, но низкая результативность вряд ли позволит рассчитывать на победу. Наиболее вероятный исход – гости не проиграют, а матч будет результативным в пределах 2–3 голов.

Рекомендованные ставки: