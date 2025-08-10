В воскресенье, 10 августа, в 17-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Динамо» и «Нафтан». Матч пройдет в Бресте, начало – в 16:30 (мск).

«Динамо» Брест

Команда Александра Седнева набрала 28 очков и занимает 5-ю позицию. «Динамо» добыло 8 побед, 4 ничьих и потерпело 4 поражения, разница мячей – 27:18.

Последние результаты «Динамо»:

02.08.25 «Динамо» – «Арсенал» – 1:1 Высшая лига;

26.07.25 «Минск» – «Динамо» – 2:3 Кубок Беларуси;

17.07.25 «Динамо» – «Сутьеска» Черногория – 0:2 ЛК.

«Нафтан»

«Нафтан» набрал 14 очков и занимает 13-е место. Подопечные Игоря Криушенко добыли 4 победы, 2 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 13:28.

Предыдущие результаты «Нафтана»:

02.08.25 «Нафтан» – «Минск» – 0:3 Высшая лига;

25.07.25 «Нафтан» – БАТЭ – 3:4 Кубок Беларуси;

12.07.25 «Крумкачы» – «Нафтан» – 1:2 Кубок Беларуси.

Очные встречи в Высшей лиге

30.03.25 «Нафтан» – «Динамо» – 2:2;

15.09.24 «Нафтан» – «Динамо» – 3:6;

26.04.24 «Динамо» – «Нафтан» – 2:2;

16.09.23 «Динамо» – «Нафтан» – 2:2;

30.04.23 «Нафтан» – «Динамо» – 0:3.

Прогноз на матч «Динамо» – «Нафтан»

Хозяева не должны испытать проблем. Прогноз – 2:0 с коэффициентом 6.70.