Динамо-Брест - Нафтан
10 авг. 2025, воскресенье 16:30 | Беларусь. Высшая лига, 17 тур
В воскресенье, 10 августа, в 17-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Динамо» и «Нафтан». Матч пройдет в Бресте, начало – в 16:30 (мск).
«Динамо» Брест
Команда Александра Седнева набрала 28 очков и занимает 5-ю позицию. «Динамо» добыло 8 побед, 4 ничьих и потерпело 4 поражения, разница мячей – 27:18.
Последние результаты «Динамо»:
- 02.08.25 «Динамо» – «Арсенал» – 1:1 Высшая лига;
- 26.07.25 «Минск» – «Динамо» – 2:3 Кубок Беларуси;
- 17.07.25 «Динамо» – «Сутьеска» Черногория – 0:2 ЛК.
«Нафтан»
«Нафтан» набрал 14 очков и занимает 13-е место. Подопечные Игоря Криушенко добыли 4 победы, 2 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 13:28.
Предыдущие результаты «Нафтана»:
- 02.08.25 «Нафтан» – «Минск» – 0:3 Высшая лига;
- 25.07.25 «Нафтан» – БАТЭ – 3:4 Кубок Беларуси;
- 12.07.25 «Крумкачы» – «Нафтан» – 1:2 Кубок Беларуси.
Очные встречи в Высшей лиге
- 30.03.25 «Нафтан» – «Динамо» – 2:2;
- 15.09.24 «Нафтан» – «Динамо» – 3:6;
- 26.04.24 «Динамо» – «Нафтан» – 2:2;
- 16.09.23 «Динамо» – «Нафтан» – 2:2;
- 30.04.23 «Нафтан» – «Динамо» – 0:3.
Прогноз на матч «Динамо» – «Нафтан»
Хозяева не должны испытать проблем. Прогноз – 2:0 с коэффициентом 6.70.
