«Динамо-Брест» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 6.70

10 августа 2025 8:40
Динамо-Брест - Нафтан
10 авг. 2025, воскресенье 16:30 | Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
6.70
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку

В воскресенье, 10 августа, в 17-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Динамо» и «Нафтан». Матч пройдет в Бресте, начало – в 16:30 (мск).

«Динамо» Брест

Команда Александра Седнева набрала 28 очков и занимает 5-ю позицию. «Динамо» добыло 8 побед, 4 ничьих и потерпело 4 поражения, разница мячей – 27:18.

Последние результаты «Динамо»:

  • 02.08.25 «Динамо» – «Арсенал» – 1:1 Высшая лига;
  • 26.07.25 «Минск» – «Динамо» – 2:3 Кубок Беларуси;
  • 17.07.25 «Динамо» – «Сутьеска» Черногория – 0:2 ЛК.

«Нафтан»

«Нафтан» набрал 14 очков и занимает 13-е место. Подопечные Игоря Криушенко добыли 4 победы, 2 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 13:28.

Предыдущие результаты «Нафтана»:

  • 02.08.25 «Нафтан» – «Минск» – 0:3 Высшая лига;
  • 25.07.25 «Нафтан» – БАТЭ – 3:4 Кубок Беларуси;
  • 12.07.25 «Крумкачы» – «Нафтан» – 1:2 Кубок Беларуси.

Очные встречи в Высшей лиге

  • 30.03.25 «Нафтан» – «Динамо» – 2:2;
  • 15.09.24 «Нафтан» – «Динамо» – 3:6;
  • 26.04.24 «Динамо» – «Нафтан» – 2:2;
  • 16.09.23 «Динамо» – «Нафтан» – 2:2;
  • 30.04.23 «Нафтан» – «Динамо» – 0:3.

Прогноз на матч «Динамо» – «Нафтан»

Хозяева не должны испытать проблем. Прогноз – 2:0 с коэффициентом 6.70.

6.70
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Нафтан Динамо-Брест
