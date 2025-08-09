Введите ваш ник на сайте
«Сочи» - «Динамо»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.8

09 августа 2025 11:11
Сочи - Динамо
10 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
победа «Динамо»
Сделать ставку

10 августа 2025 года в 18:00 состоится матч четвертого тура нового сезона в

российской Премьер-Лиге. «Сочи» будет принимать «Динамо» Валерия Карпина.

«Сочи»

Команда Роберта Морено не набрала ни одного очка в первых трех турах РПЛ, став одним из главных разочарований старта новой кампании. При этом не может не впечатлять и «выдающаяся» разница мячей – один забитый при девяти (!) пропущенных. Возможно, совсем скоро в Премьер-Лиге случится еще одна тренерская отставка.

Последние три игры:

  • Рубин – Сочи 2:1
  • Динамо Москва – Сочи 3:3
  • Сочи – Акрон 0:4

«Динамо Москва»

«Бело-голубые» пока «ищут себя» под руководством нового тренера – Валерия Карпина. Игру «Динамо» много и вкусно критикуют журналисты и блогеры, после 4 туров в активе подопечных Карпина 4 очка.

На прошлой неделе «динамовцы» бодались с «Краснодаром», но не выстоять в матче с переживающим определенный кризис чемпионом, получив гол в концовке (роскошный удар Джона Кордобы).

Последние три игры:

  • Краснодар – Динамо Москва 1:0
  • Динамо Москва – Сочи 3:2
  • Динамо Москва – Ростов 1:0

Очные встречи:

  • Динамо Москва – Сочи 3:2
  • Динамо Москва – Сочи 3:2
  • Сочи – Динамо Москва 3:3

Прогноз на матч «Сочи» – «Динамо Москва»

«Динамо» не может позволить себе осечку в противостоянии со столь слабым соперником. В противном случае к Валерию Карпину появится еще больше вопросов.

Прогноз: победа «Динамо», коэффициент 1.8. Прогноз на точный счет: 0:1; 1:2.

1.80
победа «Динамо»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи
