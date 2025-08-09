10 августа 2025 года в 18:00 состоится матч четвертого тура нового сезона в

российской Премьер-Лиге. «Сочи» будет принимать «Динамо» Валерия Карпина.

«Сочи»

Команда Роберта Морено не набрала ни одного очка в первых трех турах РПЛ, став одним из главных разочарований старта новой кампании. При этом не может не впечатлять и «выдающаяся» разница мячей – один забитый при девяти (!) пропущенных. Возможно, совсем скоро в Премьер-Лиге случится еще одна тренерская отставка.

Последние три игры:

Рубин – Сочи 2:1

Динамо Москва – Сочи 3:3

Сочи – Акрон 0:4

«Динамо Москва»

«Бело-голубые» пока «ищут себя» под руководством нового тренера – Валерия Карпина. Игру «Динамо» много и вкусно критикуют журналисты и блогеры, после 4 туров в активе подопечных Карпина 4 очка.

На прошлой неделе «динамовцы» бодались с «Краснодаром», но не выстоять в матче с переживающим определенный кризис чемпионом, получив гол в концовке (роскошный удар Джона Кордобы).

Последние три игры:

Краснодар – Динамо Москва 1:0

Динамо Москва – Сочи 3:2

Динамо Москва – Ростов 1:0

Очные встречи:

Динамо Москва – Сочи 3:2

Динамо Москва – Сочи 3:2

Сочи – Динамо Москва 3:3

Прогноз на матч «Сочи» – «Динамо Москва»

«Динамо» не может позволить себе осечку в противостоянии со столь слабым соперником. В противном случае к Валерию Карпину появится еще больше вопросов.

Прогноз: победа «Динамо», коэффициент 1.8. Прогноз на точный счет: 0:1; 1:2.