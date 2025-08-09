Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кайсар» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 10 августа с коэффициентом 1.65

09 августа 2025 11:45
Кайсар - Ордабасы
10 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют
Сделать ставку

В 20 туре Премьер-лиги Казахстана «Кайсар» примет «Ордабасы» на стадионе имени Гани Муратбаева. Хозяева борются за выживание, находясь на 11 месте, но демонстрируют неплохую домашнюю стабильность. Гости идут в верхней части таблицы и нацелены на зону еврокубков. Оба клуба стабильно забивают в последних матчах, что обещает интересное и результативное противостояние.

«Кайсар»

Команда набрала 17 очков после 18 туров и находится близко к зоне вылета. Главный бомбардир – Айбар Жаксылыков, на счету которого 6 мячей в 18 играх. «Кайсар» забивает в 10 матчах подряд в лиге, но проблемы в обороне остаются: в последних 5 встречах пропущено 8 мячей. При этом дома клуб не проигрывает в 5 из 7 последних игр, что делает их особенно опасными на своем поле.

«Ордабасы»

Гости идут на 7 месте с 27 очками. Лидером нападения является бразилец Эвертон, забивший 5 голов в 21 матче. «Ордабасы» в последних турах демонстрирует сбалансированную игру: в 5 матчах забито 8 голов, пропущено лишь 4. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних выездов и умеет добиваться результата даже в сложных матчах.

Факты о командах

«Кайсар»

  • Забивает в 10 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в среднем 1,60 гола за игру в последних 5 матчах
  • Не проигрывает дома в 5 из 7 последних игр

«Ордабасы»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0,80 гола за игру в последних 5 матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездов

Личные встречи
41% (11)
22% (6)
37% (10)
29
Забитых мячей
33
1.07
В среднем за матч
1.22
3:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайсар
1 : 1
10.08.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
5 : 0
11.05.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
2 : 1
31.08.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Ордабасы
2 : 1
29.06.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
2 : 3
13.08.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
4 : 0
06.05.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
1 : 0
03.07.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Ордабасы
4 : 2
24.04.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Ордабасы
0 : 3
21.11.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
2 : 1
20.09.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
0 : 2
15.09.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
1 : 2
30.06.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
0 : 0
20.04.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайсар
2 : 1
19.08.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Ордабасы
1 : 2
05.07.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
0 : 0
28.04.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 1
26.08.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кайсар
0 : 1
17.06.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
1 : 0
12.04.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Кайсар
1 : 1
27.06.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Ордабасы
0 : 0
19.04.2015
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Кайсар
0 : 1
04.10.2014
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 2 тур
Ордабасы
0 : 1
29.08.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Ордабасы
2 : 1
03.08.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Кайсар
1 : 0
15.03.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Кайсар
2 : 1
10.08.2012
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
1 : 0
01.04.2012
Кайсар
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды находятся в неплохой атакующей форме, но имеют разные задачи: «Кайсар» борется за сохранение прописки, «Ордабасы» – за место в первой шестерке. Хозяева почти всегда забивают дома, но регулярно допускают ошибки в обороне. Гости стабильнее в защите, но также имеют уязвимости при игре на выезде. С учетом статистики и текущей формы команд наиболее логичным видится прогноз на обмен голами, а также на то, что «Ордабасы» не проиграет.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.65
  • Ордабасы не проиграет – коэффициент 1.50

1.65
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Кайсар
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 