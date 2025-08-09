В 20 туре Премьер-лиги Казахстана «Кайсар» примет «Ордабасы» на стадионе имени Гани Муратбаева. Хозяева борются за выживание, находясь на 11 месте, но демонстрируют неплохую домашнюю стабильность. Гости идут в верхней части таблицы и нацелены на зону еврокубков. Оба клуба стабильно забивают в последних матчах, что обещает интересное и результативное противостояние.

«Кайсар»

Команда набрала 17 очков после 18 туров и находится близко к зоне вылета. Главный бомбардир – Айбар Жаксылыков, на счету которого 6 мячей в 18 играх. «Кайсар» забивает в 10 матчах подряд в лиге, но проблемы в обороне остаются: в последних 5 встречах пропущено 8 мячей. При этом дома клуб не проигрывает в 5 из 7 последних игр, что делает их особенно опасными на своем поле.

«Ордабасы»

Гости идут на 7 месте с 27 очками. Лидером нападения является бразилец Эвертон, забивший 5 голов в 21 матче. «Ордабасы» в последних турах демонстрирует сбалансированную игру: в 5 матчах забито 8 голов, пропущено лишь 4. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних выездов и умеет добиваться результата даже в сложных матчах.

Факты о командах

«Кайсар»

Забивает в 10 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в среднем 1,60 гола за игру в последних 5 матчах

Не проигрывает дома в 5 из 7 последних игр

«Ордабасы»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в среднем 0,80 гола за игру в последних 5 матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездов

Прогноз на матч

Обе команды находятся в неплохой атакующей форме, но имеют разные задачи: «Кайсар» борется за сохранение прописки, «Ордабасы» – за место в первой шестерке. Хозяева почти всегда забивают дома, но регулярно допускают ошибки в обороне. Гости стабильнее в защите, но также имеют уязвимости при игре на выезде. С учетом статистики и текущей формы команд наиболее логичным видится прогноз на обмен голами, а также на то, что «Ордабасы» не проиграет.

