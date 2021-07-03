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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Ордабасы
Кайсар - Ордабасы: обзор матча 03 июля 2021
Кайсар
03.07.2021, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ордабасы
42'
M. Baizhanov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсар - Ордабасы
Желтая карточка
Д. Нарзилдаев
84'
82'
Замена
А. Хаджиев
️️️️
Э. Астанов
76'
Замена
Т. Досмагамбетов
️️️️
A. Simcevic (o.g.)
Замена
Г. Кадымян
️️️️
О. Махан
60'
ГОЛ! 1:0!
M. Baizhanov
42'
Желтая карточка
Е. Потапов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
5
Егор Потапов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Йован Чадженович
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
80
Арман Кенесов
АП
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
0
C. Bitang
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
10
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
93
Чиди Осучукву
ЦП
0
P. Fontanello
ЦФ
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
0
A. Diakhate (pen.)
ЦФ
0
M. Mehanovic
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Кайсар
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
7
Стефан Денкович
ЛВ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
0
B. Zhuzbay
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Ордабасы
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
2-2-1-5
1
Салайдин
5
Потапов
23
Амирсеитов
20
Чадженович
10
Нарзилдаев
80
Кенесов
0
10
Лаукжемис
11
29
Махан
91
3-1-1-5
1
Шайзада
24
Клещенко
13
Турсынбай
23
Эрланов
93
Осучукву
10
Астанов
0
91
Хижниченко
0
0
0
29
Махан
92
Кадымян
92
Кадымян
29
Махан
0
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
0
10
Астанов
28
Хаджиев
28
Хаджиев
10
Астанов
Остались в запасе
Кайсар
Ордабасы
16
Марсель Исламкулов
ВР
7
Стефан Денкович
ЛВ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
0
B. Zhuzbay
ЦФ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
33
Сергей Карпович
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
7
Стефан Денкович
ЛВ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
0
B. Zhuzbay
ЦФ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
33
Сергей Карпович
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
Остались в запасе
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Статистика матча Кайсар - Ордабасы
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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