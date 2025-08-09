Введите ваш ник на сайте
«Елимай» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 2.10

09 августа 2025 10:18
Елимай - Актобе
10 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Елимая»
Сделать ставку

10 августа на стадионе «Спартак» в Семее в рамках 20 тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Елимай» и «Актобе». Обе команды находятся в зоне борьбы за места в верхней части таблицы, но подходят к матчу в разной форме.

«Елимай»

После 19 туров команда занимает 5-е место с 29 очками. Лидером атаки является Меме Фессу (7 голов в 20 матчах). «Елимай» стабильно забивает – серия из 8 матчей с голами, в среднем 1,60 за игру за последние пять встреч. Однако есть проблемы в обороне – 1,40 пропущенного гола в среднем и пропуски в 9 из 11 последних игр. Последние результаты включают уверенную победу над «Жетысу» (3:0) и ничью с «Окжетпесом» (1:1). Команда делает ставку на агрессивный прессинг и активные фланговые атаки, но при этом часто оставляет свободные зоны у своих ворот.

«Актобе»

Клуб идeт на 4-й строчке с 33 очками и имеет отставание в четыре очка от лидеров. Лучший бомбардир – Жайро Жан (6 голов в 21 матче). В последних пяти встречах команда забила всего 2 гола (0,40 за игру), что отражает спад в атаке. «Актобе» не забивает в 5 из 7 последних матчей, при этом пропускает в трeх турах подряд. Средний показатель пропущенных мячей – 1,60 за матч в последних пяти встречах. Несмотря на неудачи, «Актобе» сохраняет неплохую статистику на выезде – 5 матчей без поражений в 7 последних выездных играх.

Факты о командах

«Елимай»

  • 8 матчей подряд с голами
  • 1,60 забитого и 1,40 пропущенного за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 из 11 последних встреч
  • 8 забитых и 7 пропущенных мячей в последних 5 играх

«Актобе»

  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • 0,40 забитого и 1,60 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • 2 забитых и 8 пропущенных мяча в последних 5 играх

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
8
Забитых мячей
5
1.6
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Елимай
2 : 1
10.08.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Актобе
1 : 0
11.05.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
1 : 3
31.08.2024
Елимай
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Елимай
2 : 1
19.06.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
1 : 1
16.06.2024
Актобе

Прогноз на матч

Форма команд указывает на то, что «Елимай» выглядит предпочтительнее за счeт стабильной результативности и домашнего фактора. «Актобе» переживает спад в атаке, и даже с учeтом традиционно боевой статистики против этого соперника, сейчас им будет сложно взломать оборону хозяев без потери надeжности сзади. При этом «Елимай» регулярно пропускает, что оставляет шансы гостям на гол. Вероятен сценарий, при котором хозяева возьмут три очка в достаточно упорной игре с обменом мячами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Елимая» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

2.10
Победа «Елимая»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Актобе Елимай
