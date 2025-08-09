10 августа на стадионе «Спартак» в Семее в рамках 20 тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Елимай» и «Актобе». Обе команды находятся в зоне борьбы за места в верхней части таблицы, но подходят к матчу в разной форме.

«Елимай»

После 19 туров команда занимает 5-е место с 29 очками. Лидером атаки является Меме Фессу (7 голов в 20 матчах). «Елимай» стабильно забивает – серия из 8 матчей с голами, в среднем 1,60 за игру за последние пять встреч. Однако есть проблемы в обороне – 1,40 пропущенного гола в среднем и пропуски в 9 из 11 последних игр. Последние результаты включают уверенную победу над «Жетысу» (3:0) и ничью с «Окжетпесом» (1:1). Команда делает ставку на агрессивный прессинг и активные фланговые атаки, но при этом часто оставляет свободные зоны у своих ворот.

«Актобе»

Клуб идeт на 4-й строчке с 33 очками и имеет отставание в четыре очка от лидеров. Лучший бомбардир – Жайро Жан (6 голов в 21 матче). В последних пяти встречах команда забила всего 2 гола (0,40 за игру), что отражает спад в атаке. «Актобе» не забивает в 5 из 7 последних матчей, при этом пропускает в трeх турах подряд. Средний показатель пропущенных мячей – 1,60 за матч в последних пяти встречах. Несмотря на неудачи, «Актобе» сохраняет неплохую статистику на выезде – 5 матчей без поражений в 7 последних выездных играх.

Факты о командах

«Елимай»

8 матчей подряд с голами

1,60 забитого и 1,40 пропущенного за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 9 из 11 последних встреч

8 забитых и 7 пропущенных мячей в последних 5 играх

«Актобе»

Не забивает в 5 из 7 последних матчей

0,40 забитого и 1,60 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

2 забитых и 8 пропущенных мяча в последних 5 играх

Прогноз на матч

Форма команд указывает на то, что «Елимай» выглядит предпочтительнее за счeт стабильной результативности и домашнего фактора. «Актобе» переживает спад в атаке, и даже с учeтом традиционно боевой статистики против этого соперника, сейчас им будет сложно взломать оборону хозяев без потери надeжности сзади. При этом «Елимай» регулярно пропускает, что оставляет шансы гостям на гол. Вероятен сценарий, при котором хозяева возьмут три очка в достаточно упорной игре с обменом мячами.

Рекомендованные ставки