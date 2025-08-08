Введите ваш ник на сайте
«Кривбасс» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.75

08 августа 2025 10:47
Кривбасс - Металлист 1925
09 авг. 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 2 тур
9 августа на стадионе «Горняк» в Кривом Роге «Кривбасс» примет «Металлист 1925» в матче второго тура Премьер-лиги Украины. Обе команды начали сезон без побед, и этот матч важен для набора очков и психологического перелома.

«Кривбасс»

Команда Александра Бабича подходит к встрече с серией из трeх поражений, включая стартовое поражение от «Колоса» (1:2). В последних 5 матчах «Кривбасс» забил всего 4 гола при среднем показателе 0,80 за игру, а пропустил 9 мячей – 1,80 в среднем. Команда нестабильна в обороне, часто допускает ошибки при стандартных положениях и теряет концентрацию в концовках. Положительным моментом является то, что в трeх последних официальных матчах команда обязательно забивает, что подтверждает наличие атакующего потенциала.

«Металлист 1925»

Харьковчане стартовали с нулевой ничьей против «Оболони». В последних 5 матчах команда забила 5 голов (1,00 в среднем) и пропустила 7 (1,40). Проблемы с реализацией и нестабильная игра в обороне мешают добиваться побед. При этом «Металлист 1925» способен создавать моменты за счeт быстрых флангов и контратак, а победа над «Боруссией М» (3:1) в товарищеской игре показала, что команда может эффективно действовать против соперников, которые много владеют мячом.

Факты о командах

«Кривбасс»

  • Проиграл 3 последних матча
  • Забивает в 3 последних встречах
  • Средние показатели: 0,80 забито и 1,80 пропущено за матч
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

«Металлист 1925»

  • 5 голов за 5 матчей
  • Пропускает в среднем 1,40 за матч
  • Забивает в среднем 1,00 за матч
  • Нулевая ничья в первом туре сезона

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
10
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
0.6
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:3
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Кривбасс
2 : 0
09.08.2025
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
3 : 0
28.04.2024
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Металлист 1925
1 : 3
20.10.2023
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист 1925
0 : 2
29.05.2023
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
0 : 2
20.11.2022
Металлист 1925

Прогноз на матч

Обе команды имеют уязвимости в обороне, но способны забивать. «Кривбасс» играет агрессивнее дома, что приведeт к открытым зонам для быстрых атак «Металлиста 1925». При этом текущая форма обоих коллективов не позволяет ожидать высокой результативности – вероятен сценарий с 1–2 голами в матче. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на «обе забьют» с учeтом атакующих серий обеих команд и статистики пропущенных мячей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80

Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс
