Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Родина-2» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.85

08 августа 2025 10:00
Родина-2 - Иртыш
09 авг. 2025, суббота 20:30 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Родины-2» и тотал больше 1.5
Сделать ставку

9 августа в Москве на стадионе «Родина» состоится центральный матч 4-го тура Второй лиги А, где лидер турнира «Родина-2» примет «Иртыш». Оба клуба стартовали уверенно и имеют по 7 очков, но при этом демонстрируют разный стиль игры: хозяева делают ставку на атакующую мощь, а гости – на более прагматичный футбол.

«Родина-2»

Молодeжный состав столичного клуба проводит впечатляющий старт сезона: победы над «Авангардом» (2:0) и «ПФК Кубань» (3:1), а также ничья с «Торпедо Миасс» (1:1). В последних 5 матчах «Родина-2» забила 11 голов, в среднем по 2,20 за игру, при этом пропустив 6 мячей. Команда активно использует фланговые прорывы и быстрые атаки, а результативность в завершающей стадии делает еe одной из самых опасных в лиге. Минусом остаeтся не всегда надeжная оборона, которая пропускает в большинстве матчей.

«Иртыш»

Омский клуб также идeт без поражений в чемпионате: победы над «Динамо Владивосток» (2:1) и «Калугой» (2:1), а также нулевая ничья с «ПФК Кубань». Однако по результативности «Иртыш» значительно уступает сопернику – 4 гола в 5 последних играх при среднем показателе 0,80 за матч. При этом команда регулярно допускает ошибки в защите – 7 пропущенных голов за 5 игр. В выездных матчах «Иртыш» действует осторожно, но против атакующего соперника ему будет сложно сохранять нули на табло.

Факты о командах

«Родина-2»

  • Лидер турнира после 3 туров
  • 7 матчей подряд забивает в лиге
  • В среднем: 2,20 забито и 1,20 пропущено за 5 игр
  • 11 голов в 5 последних встречах

«Иртыш»

  • Не проигрывает 3 тура подряд
  • В среднем: 0,80 забито и 1,40 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • 4 гола в 5 последних встречах

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
2
2.33
В среднем за матч
0.67
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Родина-2
2 : 1
09.08.2025
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 3
22.09.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Родина-2
2 : 1
27.07.2024
Иртыш

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд, «Родина-2» имеет заметное преимущество в атакующем потенциале и способна диктовать темп игры. «Иртыш» будет стараться сдерживать соперника и искать шансы в контратаках, но стабильность столичных в нападении и домашний фактор повышают их шансы на победу. С учeтом статистики результативности хозяев и уязвимости гостей в защите, оптимальным выбором видится ставка на победу «Родины-2» при тотале больше 1,5.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Родины-2» и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Родины-2» больше 1.5 – коэффициент 2.00

1.85
Победа «Родины-2» и тотал больше 1.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Иртыш Родина-2
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 