9 августа в Москве на стадионе «Родина» состоится центральный матч 4-го тура Второй лиги А, где лидер турнира «Родина-2» примет «Иртыш». Оба клуба стартовали уверенно и имеют по 7 очков, но при этом демонстрируют разный стиль игры: хозяева делают ставку на атакующую мощь, а гости – на более прагматичный футбол.

«Родина-2»

Молодeжный состав столичного клуба проводит впечатляющий старт сезона: победы над «Авангардом» (2:0) и «ПФК Кубань» (3:1), а также ничья с «Торпедо Миасс» (1:1). В последних 5 матчах «Родина-2» забила 11 голов, в среднем по 2,20 за игру, при этом пропустив 6 мячей. Команда активно использует фланговые прорывы и быстрые атаки, а результативность в завершающей стадии делает еe одной из самых опасных в лиге. Минусом остаeтся не всегда надeжная оборона, которая пропускает в большинстве матчей.

«Иртыш»

Омский клуб также идeт без поражений в чемпионате: победы над «Динамо Владивосток» (2:1) и «Калугой» (2:1), а также нулевая ничья с «ПФК Кубань». Однако по результативности «Иртыш» значительно уступает сопернику – 4 гола в 5 последних играх при среднем показателе 0,80 за матч. При этом команда регулярно допускает ошибки в защите – 7 пропущенных голов за 5 игр. В выездных матчах «Иртыш» действует осторожно, но против атакующего соперника ему будет сложно сохранять нули на табло.

Факты о командах

«Родина-2»

Лидер турнира после 3 туров

7 матчей подряд забивает в лиге

В среднем: 2,20 забито и 1,20 пропущено за 5 игр

11 голов в 5 последних встречах

«Иртыш»

Не проигрывает 3 тура подряд

В среднем: 0,80 забито и 1,40 пропущено за 5 игр

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

4 гола в 5 последних встречах

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд, «Родина-2» имеет заметное преимущество в атакующем потенциале и способна диктовать темп игры. «Иртыш» будет стараться сдерживать соперника и искать шансы в контратаках, но стабильность столичных в нападении и домашний фактор повышают их шансы на победу. С учeтом статистики результативности хозяев и уязвимости гостей в защите, оптимальным выбором видится ставка на победу «Родины-2» при тотале больше 1,5.

Рекомендованные ставки