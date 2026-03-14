14 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Атлетико» и «Хетафе». Матч в Мадриде начнется в 18:15 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне с 54 очками занимает 3-е место. «Атлетико» добыл 16 побед, 6 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 46:25.

Последние результаты:

10.03.26 «Атлетико» – «Тоттенхэм» – 5:2;

07.03.26 «Атлетико» – «Реал Сосьедад» – 3:2;

03.03.26 «Барселона» – «Атлетико» – 3:0.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 35 очков и занимает 9-е место. Подопечные Пепе Бордаласа добыли 10 побед, 5 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 23:29.

Предыдущие результаты:

08.03.26 «Хетафе» – «Бетис» – 2:0;

02.03.26 «Реал» – «Хетафе» – 0:1;

22.02.26 «Хетафе» – «Севилья» – 0:1.

Очные встречи

23.11.25 «Хетафе» – «Атлетико» – 0:1;

09.03.25 «Хетафе» – «Атлетико» – 2:1;

04.02.25 «Атлетико» – «Хетафе» – 5:0.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Хетафе»

«Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно разобрался с «Тоттенхэмом», но ответный матч в Лондоне все равно будет непростым, так что силы нужно поберечь. «Хетафе» максимально надежен в защите (топ-4, меньше пропустили только «Реал», «Барселона» и сам «Атлетико»). Ожидаем, что мадридцы постараются победить малой кровью.