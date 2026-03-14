«Атлетико» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.60

14 марта 2026 8:28
Атлетико - Хетафе
14 мар. 2026, суббота 18:15 | Испания. Примера, 28 тур
1.60
ТМ (2,5)
14 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Атлетико» и «Хетафе». Матч в Мадриде начнется в 18:15 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне с 54 очками занимает 3-е место. «Атлетико» добыл 16 побед, 6 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 46:25.

Последние результаты:

  • 10.03.26 «Атлетико» – «Тоттенхэм» – 5:2;
  • 07.03.26 «Атлетико» – «Реал Сосьедад» – 3:2;
  • 03.03.26 «Барселона» – «Атлетико» – 3:0.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 35 очков и занимает 9-е место. Подопечные Пепе Бордаласа добыли 10 побед, 5 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 23:29.

Предыдущие результаты:

  • 08.03.26 «Хетафе» – «Бетис» – 2:0;
  • 02.03.26 «Реал» – «Хетафе» – 0:1;
  • 22.02.26 «Хетафе» – «Севилья» – 0:1.

Очные встречи

  • 23.11.25 «Хетафе» – «Атлетико» – 0:1;
  • 09.03.25 «Хетафе» – «Атлетико» – 2:1;
  • 04.02.25 «Атлетико» – «Хетафе» – 5:0.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Хетафе»

«Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно разобрался с «Тоттенхэмом», но ответный матч в Лондоне все равно будет непростым, так что силы нужно поберечь. «Хетафе» максимально надежен в защите (топ-4, меньше пропустили только «Реал», «Барселона» и сам «Атлетико»). Ожидаем, что мадридцы постараются победить малой кровью.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.60.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 6.00.

Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Хетафе Атлетико
