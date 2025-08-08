9 августа на стадионе «Локомотив» в Саратове «Сокол» примет «Черноморец» в рамках 4-го тура Первой лиги. Обе команды начали сезон неудачно и находятся в нижней части таблицы, не одержав ни одной победы. При этом они регулярно забивают, но испытывают проблемы в обороне. В такой ситуации предстоящая встреча может стать важным моментом для перелома неудачной серии.

«Сокол»

Саратовцы набрали всего 2 очка за три тура, сыграв вничью с «Чайкой» (0:0) и «Нефтехимиком» (0:0), а в последнем туре уступили «Факелу» (0:1). Несмотря на низкую результативность – лишь 2 гола в последних 5 матчах, команда стабильно создаeт моменты, но страдает от слабой реализации. Плюсом является надeжная оборона: всего 3 пропущенных гола за этот же период и средний показатель 0,60 пропущенного мяча за игру. «Сокол» играет осторожно, делая упор на контроль мяча и минимизацию ошибок.

«Черноморец»

Новороссийский клуб стартовал ещe хуже: одно очко в трeх турах и два поражения подряд. В последних матчах команда уступила «Уралу» (2:3) и «Арсеналу» (1:2), но при этом забивает в каждом туре. В атаке выделяется Олег Николаев, забивший 1 мяч, но главным плюсом остаeтся командная работа впереди. Проблема – оборона, пропустившая 9 мячей за 5 игр (средний показатель 1,80). «Черноморец» действует активно в атаке, но часто раскрывается, что соперники используют для контратак.

Факты о командах

«Сокол»

Без побед в 3 турах Первой лиги

2 гола за 5 матчей

Средний показатель пропущенных: 0,60 за матч

Забивает в 3 последних встречах

«Черноморец»

Без побед в 3 турах Первой лиги

6 голов за 5 матчей

Пропускает в 6 последних встречах

Средний показатель пропущенных: 1,80 за матч

Прогноз на матч

С учeтом статистики, игра может получиться сдержанной, но с голами от обеих сторон. «Сокол» выглядит надeжнее в обороне, но «Черноморец» стабильно забивает и вынудит хозяев раскрываться. Вероятен сценарий, при котором команды обменяются голами, но при этом общий счeт не выйдет за рамки среднего для их встреч в этом сезоне. Оптимальным выбором видится ставка на «обе забьют» или аккуратный тотал больше 1,5.

Рекомендованные ставки