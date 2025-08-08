Введите ваш ник на сайте
«Сокол» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.72

08 августа 2025 10:53
Сокол - Черноморец
09 авг. 2025, суббота 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
9 августа на стадионе «Локомотив» в Саратове «Сокол» примет «Черноморец» в рамках 4-го тура Первой лиги. Обе команды начали сезон неудачно и находятся в нижней части таблицы, не одержав ни одной победы. При этом они регулярно забивают, но испытывают проблемы в обороне. В такой ситуации предстоящая встреча может стать важным моментом для перелома неудачной серии.

«Сокол»

Саратовцы набрали всего 2 очка за три тура, сыграв вничью с «Чайкой» (0:0) и «Нефтехимиком» (0:0), а в последнем туре уступили «Факелу» (0:1). Несмотря на низкую результативность – лишь 2 гола в последних 5 матчах, команда стабильно создаeт моменты, но страдает от слабой реализации. Плюсом является надeжная оборона: всего 3 пропущенных гола за этот же период и средний показатель 0,60 пропущенного мяча за игру. «Сокол» играет осторожно, делая упор на контроль мяча и минимизацию ошибок.

«Черноморец»

Новороссийский клуб стартовал ещe хуже: одно очко в трeх турах и два поражения подряд. В последних матчах команда уступила «Уралу» (2:3) и «Арсеналу» (1:2), но при этом забивает в каждом туре. В атаке выделяется Олег Николаев, забивший 1 мяч, но главным плюсом остаeтся командная работа впереди. Проблема – оборона, пропустившая 9 мячей за 5 игр (средний показатель 1,80). «Черноморец» действует активно в атаке, но часто раскрывается, что соперники используют для контратак.

Факты о командах

«Сокол»

  • Без побед в 3 турах Первой лиги
  • 2 гола за 5 матчей
  • Средний показатель пропущенных: 0,60 за матч
  • Забивает в 3 последних встречах

«Черноморец»

  • Без побед в 3 турах Первой лиги
  • 6 голов за 5 матчей
  • Пропускает в 6 последних встречах
  • Средний показатель пропущенных: 1,80 за матч

Личные встречи
14% (1)
43% (3)
43% (3)
8
Забитых мячей
12
1.14
В среднем за матч
1.71
3:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Сокол
1 : 1
09.08.2025
Черноморец
Россия. Первая лига, 30 тур
Сокол
1 : 2
27.04.2025
Черноморец
Россия. Первая лига, 12 тур
Черноморец
3 : 0
29.09.2024
Сокол
Россия. Первая лига, 24 тур
Сокол
0 : 0
08.05.2024
Черноморец
Россия. Первая лига, 10 тур
Черноморец
5 : 3
17.09.2023
Сокол
Чемпионат России, 29 тур
Черноморец
1 : 3
27.10.2001
Сокол
Чемпионат России, 15 тур
Сокол
0 : 0
30.06.2001
Черноморец
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом статистики, игра может получиться сдержанной, но с голами от обеих сторон. «Сокол» выглядит надeжнее в обороне, но «Черноморец» стабильно забивает и вынудит хозяев раскрываться. Вероятен сценарий, при котором команды обменяются голами, но при этом общий счeт не выйдет за рамки среднего для их встреч в этом сезоне. Оптимальным выбором видится ставка на «обе забьют» или аккуратный тотал больше 1,5.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 1.5 – коэффициент 1.65

Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Черноморец Сокол
