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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Черноморец
Сокол - Черноморец: обзор матча 27 апреля 2025
Сокол
27.04.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
16'
С. Вукич (П)
90+3'
Г. Гузина
90+4'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Черноморец
90'
+7
Замена
И. Енин
️️️️
М. Уридия
90'
+5
Желтая карточка
Р. Акбашев
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Р. Акбашев
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Г. Гузина
Желтая карточка
Р. Юзепчук
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
З. Тарба
83'
Замена
А. Антонов
️️️️
О. Ланин
81'
Желтая карточка
С. Милич
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Д. Сасин
81'
Замена
И. Порохов
️️️️
В. Шпитальный
70'
63'
Желтая карточка
М. Уридия
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
А. Синяк
60'
Замена
И. Чуриков
️️️️
Д. Бегун
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Вукич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
35
Иван Енин
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
3-2-1-1-2
1
Крайков
51
Синяк
18
Лепский
5
Ковачевич
57
Бегун
27
Молодцов
28
Забелин
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Вукич
4-1-2-1-2
25
Солдатенко
71
Мастерной
44
Чичинадзе
44
Милич
5
Стежко
64
Ланин
8
Иванов
99
Акбашев
18
Гурченко
30
Гузина
25
Уридия
57
Бегун
2
Чуриков
2
Чуриков
57
Бегун
51
Синяк
18
Ндука
18
Ндука
51
Синяк
77
Сасин
7
Гурциев
7
Гурциев
77
Сасин
9
Шпитальный
11
Порохов
11
Порохов
9
Шпитальный
25
Уридия
35
Енин
35
Енин
25
Уридия
64
Ланин
77
Антонов
77
Антонов
64
Ланин
Остались в запасе
Сокол
Черноморец
36
Михаил Левашов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Сокол - Черноморец
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
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