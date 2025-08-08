Введите ваш ник на сайте
«Крылья Советов» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.95

08 августа 2025 10:39
Крылья Советов - Балтика
09 авг. 2025, суббота 13:30 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку

9 августа на «Самара-Арене» в рамках 4-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Балтику». Обе команды стартовали в чемпионате ярко: набрали по 7 очков в трeх матчах и входят в тройку лидеров. «Крылья» впечатляют атакующей мощью и надeжностью в обороне, а «Балтика» демонстрирует организованную игру и умение использовать свои моменты. Матч обещает стать принципиальным, ведь соперники претендуют на высокие места в таблице.

«Крылья Советов»

Подопечные Игоря Осинькина начали сезон мощно: крупная выездная победа над «Ростовом» (4:1) стала третьей в серии из четырeх матчей без поражений в лиге. Команда забила 9 мячей в последних 5 встречах, пропустив лишь 4. Лидером атаки стал Вадим Раков, оформивший 4 гола за 3 тура. «Крылья» стабильно забивают дома и обладают сбалансированной игрой между линиями. При этом команда допускает редкие, но опасные ошибки в обороне, что может стать шансом для соперника.

«Балтика»

Коллектив из Калининграда уверенно вошeл в сезон, обыграв «Спартак» в гостях (3:0) и «Оренбург» дома (3:2). В активе также ничья с «Динамо». За 5 последних матчей команда забила 9 голов, но при этом пропустила 7, что указывает на уязвимость обороны. Брайан Александр Хиль стал главным оружием в атаке, оформив 2 мяча в трeх турах. «Балтика» не боится играть первым номером, но против быстрых фланговых атак испытывает трудности.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Победа в 3 последних матчах РПЛ
  • 9 голов в 5 последних встречах
  • Не проигрывают в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито и 0.80 пропущено за 5 матчей

«Балтика»

  • Не проигрывают в 3 турах РПЛ
  • 9 голов в 5 последних матчах
  • Победа над «Спартаком» и «Оренбургом»
  • В среднем: 1.80 забито и 1.40 пропущено за 5 матчей

Личные встречи
41% (7)
29% (5)
29% (5)
20
Забитых мячей
18
1.18
В среднем за матч
1.06
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
1 : 1
09.08.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Балтика
2 : 1
20.04.2024
Крылья Советов
Россия. Кубок, 4 тур
Балтика
1 : 2
19.09.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
2 : 1
27.08.2023
Балтика
Россия. Кубок, 1 тур
Крылья Советов
2 : 3
26.07.2023
Балтика
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0 : 1
15.05.2021
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 1 тур
Крылья Советов
0 : 0
02.08.2020
Балтика
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1 : 0
11.04.2018
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 14 тур
Крылья Советов
3 : 0
16.09.2017
Балтика
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
29.03.2015
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2 : 0
07.09.2014
Балтика
Чемпионат России, 20 тур
Балтика
1 : 1
08.08.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 5 тур
Крылья Советов
0 : 0
25.04.1998
Балтика
Чемпионат России, 32 тур
Балтика
2 : 0
18.10.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 15 тур
Крылья Советов
0 : 0
25.06.1997
Балтика
Чемпионат России, 19 тур
Балтика
5 : 0
27.07.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 5 тур
Крылья Советов
3 : 1
30.03.1996
Балтика
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют результативный футбол. «Крылья» имеют преимущество домашнего поля и более надeжную оборону, что может стать решающим фактором. «Балтика» опасна в атаке, но нестабильна в защите, что «Крылья» постараются использовать. Вероятен открытый футбол с голами от обеих сторон, однако шансы хозяев на победу выше.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Крыльев Советов» – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – коэффициент 1.85

1.95
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Балтика Крылья Советов
Рекомендуем
