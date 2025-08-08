9 августа на «Самара-Арене» в рамках 4-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Балтику». Обе команды стартовали в чемпионате ярко: набрали по 7 очков в трeх матчах и входят в тройку лидеров. «Крылья» впечатляют атакующей мощью и надeжностью в обороне, а «Балтика» демонстрирует организованную игру и умение использовать свои моменты. Матч обещает стать принципиальным, ведь соперники претендуют на высокие места в таблице.

«Крылья Советов»

Подопечные Игоря Осинькина начали сезон мощно: крупная выездная победа над «Ростовом» (4:1) стала третьей в серии из четырeх матчей без поражений в лиге. Команда забила 9 мячей в последних 5 встречах, пропустив лишь 4. Лидером атаки стал Вадим Раков, оформивший 4 гола за 3 тура. «Крылья» стабильно забивают дома и обладают сбалансированной игрой между линиями. При этом команда допускает редкие, но опасные ошибки в обороне, что может стать шансом для соперника.

«Балтика»

Коллектив из Калининграда уверенно вошeл в сезон, обыграв «Спартак» в гостях (3:0) и «Оренбург» дома (3:2). В активе также ничья с «Динамо». За 5 последних матчей команда забила 9 голов, но при этом пропустила 7, что указывает на уязвимость обороны. Брайан Александр Хиль стал главным оружием в атаке, оформив 2 мяча в трeх турах. «Балтика» не боится играть первым номером, но против быстрых фланговых атак испытывает трудности.

Факты о командах

«Крылья Советов»

Победа в 3 последних матчах РПЛ

9 голов в 5 последних встречах

Не проигрывают в 4 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито и 0.80 пропущено за 5 матчей

«Балтика»

Не проигрывают в 3 турах РПЛ

9 голов в 5 последних матчах

Победа над «Спартаком» и «Оренбургом»

В среднем: 1.80 забито и 1.40 пропущено за 5 матчей

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют результативный футбол. «Крылья» имеют преимущество домашнего поля и более надeжную оборону, что может стать решающим фактором. «Балтика» опасна в атаке, но нестабильна в защите, что «Крылья» постараются использовать. Вероятен открытый футбол с голами от обеих сторон, однако шансы хозяев на победу выше.

Рекомендованные ставки